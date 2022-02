Kurz notiert: ASRock macht weitere X370-Boards für Ryzen-5000-CPUs bereit

ASRock schreitet weiter voran und veröffentlicht für einige weitere Mainboards mit X370-Chipsatz ein BIOS-Update, welches es dann ermöglicht, die aktuellen Ryzen-5000-Prozessoren auf den Platinen einzusetzen. Das Thema kochte vor einigen Wochen hoch, da einige Mainboardhersteller für Boards mit A320-Chipsatz eine Unterstützung für Ryzen-5000-Prozessoren nachgereicht hatten, solche mit X370-Chipsatz (Ausnahme waren schon damals einige Mainboards von ASRock) schauten allerdings in die Röhre.

Das BIOS in der Version 7.03 gibt es nun für die folgenden Mainboards:

Das Changelog nennt folgende Änderungen:

"1. Added support for Renoir & Vermeer

2. Removed Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) support

- This BIOS doesn’t support Bristol Ridge CPU, do NOT update this BIOS if Bristol Ridge CPU is being used.

- It requires to update BIOS to 7.00 before updating this version."

Wer also auf die Version 7.03 wechselt, dem sollte klar sein, dass einige der ersten AM4-Prozessoren auf der Supportliste herausfallen.



Noch unklar ist, ob nun weitere Hersteller nachziehen werden.

