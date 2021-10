Mini-ITX und Z690: Bilder zum ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi aufgetaucht

Nachdem auf Twitter ein erstes Bild zu Gigabytes Z690 AORUS Master gepostet wurde, geht es nun mit dem ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi weiter, das bei videocardz.com in Erscheinung getreten ist. Durch die I-Erweiterung wird ganz klar verdeutlicht, dass es sich um die Mini-ITX-Version der neuen ROG-Strix-Z690-Mainboards handelt und für Intels 12. Core-Generation (Alder Lake-S) gedacht ist.

Wer ein platzsparendes (Gaming-)System auf die Beine stellen möchte, kommt um das kompakte Mini-ITX-Format nicht herum. Auf den Bilder zum geleakten ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi sind neben dem Sockel LGA1700 außerdem zwei DDR5-UDIMM-Steckplätze mit von der Partie. Für eine potente Grafikkarte stellt sich der PCIe-5.0-x16-Slot zur Verfügung, der selbstredend direkt mit dem LGA1700-Prozessor in Kontakt tritt. Trotz der kompakten Abmessungen sehen die VRM-Kühler alles andere als klein aus, was natürlich zu begrüßen ist. An dieser Stelle fragen wir uns jedoch, ob ASUS nicht auch einen kleinen VRM-Lüfter mit eingeplant hat, dessen Antwort man lediglich bei einem Teardown in Erfahrungen bringen kann.

ASUS ist dafür bekannt, dass sie gerade bei den kleinen Mainboard-Ablegern teilweise in die Höhe bauen. Dies trifft auch auf das ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi zu. Von dem Onboard-Sound abgesehen, wurden zwei M.2-Schnittstellen übereinandergestapelt. Leider fehlt ein Bild zum I/O-Anschlussfeld, sodass wir zunächst keine Aussagen über die Anschlussmöglichkeiten treffen können. Zu den weiteren Storage-Anschlüssen zählen mindestens zwei SATA-6GBit/s-Ports und auch jeweils ein USB-Typ-C- und USB-3.2-Gen1-Header konnten identifiziert werden.

Die ersten Preise des ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WiFi sprechen zwischen 360 und 450 Euro ohne Mehrwertsteuer, was schon ein ordentlicher Happen für ein Mini-ITX-Mainboard bedeutend würde.