AM4-Plattform-Tool: SMU Checker zum Vorab-Auslesen der SMU-Version

Bei all den Firmware-Updates in den vergangenen Wochen und Monaten kann man schon einmal die Übersicht verlieren, denn mit der Version AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.0 ist nun eine weitere erschienen, die in den kommenden Wochen ihren Weg in die BIOS-Versionen der Mainboards finden soll. Aktuell... [mehr]