Einmal Gaming und dreimal Pro: MSI stellt vier Mainboards mit AMDs A520-Chipsatz vor

Heute sind nicht nur die offiziellen Daten zum A520-Chipsatz ans Tageslicht gerückt, sondern auch die ersten A520-Mainboards zeigen ihr Gesicht. So wie beispielsweise MSI mit vier verschiedenen Modellen: MAG A520 VECTOR WIFI, A520M PRO, A520M-A PRO sowie das A520M PRO-C DASH. Für Einsteiger und Office-PCs oder auch beispielsweise für kompakte HTPCs sollen sich die A520-Platinen besonders gut eignen.

Einziger Vertreter und den Gaming-Modellen stellt das MAG A520M VECTOR WIFI aus der MSI-Arsenal-Gaming-Reihe dar, das wie die anderen drei Modelle im Micro-ATX-Format entworfen wurde. Mit dem Vector-Zusatz bezieht sich MSI natürlich auf die Waffe selbst, die diesen Namen trägt. Im Vergleich zu den anderen Modellen wurde auch ein VRM-Kühler berücksichtigt, der jedoch eigentlich nicht zwingend notwendig ist, da AMD mit dem A520-Chipsatz kein Overclocking erlaubt.

Genau wie beim A520M Pro und A520M-A Pro sind auf allen Varianten zwei DDR4-UDIMM-Speicherbänke vorhanden, die somit einen Speicherausbau von maximal 64 GB erlauben. In Sachen effektivem Speichertakt ist in Verbindung mit den Ryzen-3000-CPUs (Zen2, Matisse) bei höchstens 3.200 MHz Schluss. Neben diversen USB-Anschlüssen lassen sich bis zu vier SATA-Geräte anklemmen und auch zumindest ein M.2-M-Key-Steckplatz ist mit an Bord und bekommt die Lanes im PCIe-Modus vom Prozessor. Da es generell kein PCIe 4.0 auf den A520-Mainboards gibt, wird der M.2-Slot im PCIe-Modus auf PCIe 3.0 x4 beschränkt.

Wer großen Wert auf einen M.2-Kühler legt, sollte sich entweder für das MAG A520M VECTOR WIFI oder das A520M PRO entscheiden, denn das A520M-A PRO bietet in diesem Fall keinen. Wie es hingegen beim A520M PRO-C DASH aussieht, ist nicht bekannt, da MSI zu diesem Modell noch keine Bilder veröffentlicht hat. Das Hauptmerkmal bei dieser Platine ist das DASH-Feature (Desktop and mobile Architektur for System Hardware), welches eine Remote-Management-Funktion umfasst, die im Netzwerk-Controller (Realtek RTL8111EPV) integriert ist.

Mittels der DASH-Funktion werden Features, wie Serial over LAN, Text Console Redirection, KVM Redirection, Media Redirection sowie USB Redirection, bereitgestellt, die bei einem Desktop-Mainboard eher untypisch und seltener anzutreffen sind. Wann die MSI-A520-Mainboards verfügbar sein werden, ist zwar nicht bekannt, dafür jedoch die UVP-Preise inklusive Mehrwertsteuer für drei Modelle. So werden für das MAG A520M VECTOR WIFI 89 Euro und für das A520M PRO 79 Euro genannt. Das etwas abgespeckte A520M-A PRO soll hingegen für einen Preis von 65 Euro zu haben sein.