Diese fünf Leser dürfen das MSI B550 Tomahawk von MSI testen

Mitte Juni riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder dazu auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit MSI zu bewerben. Getestet werden sollte das MSI MAG B550 Tomahawk. Wir haben uns heute Vormittag alle Bewerbungen zur Brust genommen und die fünf Teilnehmer bestimmt.

Das MSI MAG B550 Tomahawk zählt mit zu den besser ausgestatteten B550-Mainboards. Die ATX-Platine bietet jeweils einen PCI-Express-4.0- und -3.0-x16-Grafikkartenslot mit Multi-GPU-Unterstützung, zwei weitere PCI-Express-x1-Steckplätze und zwei M.2-Schnittstellen für schnelle Kompakt-SSDs. Natürlich können auch bis zu sechs SATA-III-Laufwerke angeschlossen werden, die sich in verschiedenen RAID-Konfigurationen zusammenschalten lassen.

Die vier DDR4-Speicherbänke nehmen bis zu 128 GB Dual-Channel-Arbeitsspeicher auf, der sich mithilfe von verschiedenen Overclocking-Profilen auf bis zu 4.866 MHz bringen lässt. Standardmäßig arbeiten die aktuellen Ryzen-Prozessoren mit 3.200 MHz schnellen Modulen zusammen.

Der AM4-Sockel nimmt alle aktuellen Ryzen-Prozessoren auf und ist vor allem für die preisgünstigeren Modelle wie den erst kürzlich erschienenen Ryzen-3-Modellen oder dem bisherigen Preisleistungs-Kracher Ryzen 5 3600 gedacht. Anschlussseitig werden zwei schnelle USB-3.2-Gen2-Schnittstellen mit 10 Gbit/s in Typ-A- und -C-Ausführung sowie fünf USB-3.2.Gen-1-Ports und bis zu sechs USB-2.0-Schnittstellen geboten.

Ein schneller 2,5-Gbit/s-LAN-Port sowie ein zweiter Gigabit-LAN-Anschluss sind ebenfalls mit von der Partie. 8-Kanal-Audio mit MSIs AudioBoost darf für ein Mainboard dieser Klasse ebenso wenig fehlen wie eine schicke RGB-Beleuchtung mit bis zu 16,8 Millionen Farben und 29 verschiedenen Leuchteffekten. Wer einen AMD-Prozessor mit integrierter Grafikeinheit nutzt, wie beispielsweise den AMD Ryzen 5 3400G, für den bietet das Board einmal DisplayPort und einmal HDMI an.

Die Daten des MSI MAG B550 Tomahawk in der Übersicht Mainboard-Format ATX Hersteller und

Bezeichnung MSI

MAG B550 Tomahawk CPU-Sockel AM4 Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V Preis demnächst verfügbar Webseite MSI MAG B550 Tomahawk Southbridge-/CPU-Features Chipsatz AMD B550 Chipsatz Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.866 MHz Speicherausbau max. 128 GB RAM UDIMM Non-ECC SLI / CrossFire CrossFireX (2-Way) Onboard-Features PCI-Express 2x PCIe 4.0/3.0 x16

2x PCIe 3.0 x1 PCI - Storage 6x SATA 6 GBit/s

2x M.2 USB 2x USB 3.2 Gen2 (10 GBit/s), 1x Typ-A, 1x Typ-C

5x USB 3.2 Gen1 (5 GBit/s), 4x Typ-A, 1x Typ-C

6x USB 2.0 Grafikschnittstellen 1x HDMI

1x Displayort WLAN / Bluetooth - Thunderbolt - LAN 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN

1x Realtek RTL8111H Gigabit-LAN Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Channel Realtek ALC1220 Codec

5x 3,5 mm Audio-Jacks

1x TOSLink LED-Beleuchtung MSI Mystic Light

Das sind die Teilnehmer

Wir freuen uns nun bekannt geben zu dürfen, dass die fünf Forennutzer "Rego123", "smileyface", Epica80", "Baphomet85" und "Jonny Boy" die Hauptplatinen in den kommenden Tagen für ihre Tests erhalten werden. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt des MSI B550 Tomahawk haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Mainboard-Unterforum zu veröffentlichen!

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. Juni 2020

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Juni 2020

Testzeitraum bis 2. August 2020

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum