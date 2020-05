ComboAM4v2 1.0.0.0: AGESA-Nomenklatur startet mit B550 neu

Gerade zum Start einer neuen Ryzen-Generation sind die verschiedenen AGESA-Versionen immer ein wichtiger Punkt, da die Mainboardhersteller darüber nicht nur die neuesten Ryzen-Modelle kompatibel machen, sondern auch die neuesten Techniken umsetzen. Nicht selten kommt es daher vor, dass beispielsweise das Boost- oder Overclocking-Verhalten unter den verschiedenen AGESA-Versionen ein anderes ist.

Ein Blick in die AM4 UEFI/BIOS/AGESA-Übersicht in unserem Forum verrät: Zahlreiche Hersteller haben bereits ein ComboAM4 1.0.0.4B vorgestellt, einige sind sogar schon auf 1.0.0.5. Mit der aktuellsten Version werden unter anderem die beiden neuen Quad-Core-Modelle Ryzen 3 3100 und Ryzen 3 3300X (Test) unterstützt.

Mit den Mitte Juni erwarteten Mainboards mit B550-Chipsatz wird es eine weitere Aktualisierung geben. Auch die Desktop-Varianten der Renoir-APUs stehen an. Hinzu kommt, dass AMD offenbar einen Matisse-Refresh bzw. einige Sondermodelle plant und auch diese müssen in einem nächsten Update untergebracht werden. Anstatt in der Versionierung weiter fortzufahren scheint es aber erneut einen Neustart zu geben.

Unser Community-Mitglied Reous hat einen entsprechenden Screenshot gepostet:

Demnach folgt auf ComboAM4 1.0.0.4B nicht 1.0.0.5, sondern ComboAM4v2 1.0.0.0. Ein kleines "v2" macht den kleinen aber feinen Unterschied deutlich.

Die AGESA-Informationen stammen aus der Vorstellung der entsprechenden Mainboards durch die Hersteller bzw. durch die veröffentlichten BIOS-Versionen. So enthält ein MSI MAG B550 Tomahawk die AGESA-Version ComboAM4v2 1.0.0.0, während ein Gigabyte B550 Aorus Master offenbar bereits die Version ComboAM4v2 1.0.0.1 verwendet.

Warum es nun einen Neustart in der Benennung gibt, ist nicht bekannt. Viele wenig bewanderte Nutzer sind durch die unterschiedlichen AGESA-Versionen schnell verwirrt und häufig ist auch nicht klar, welche Änderungen es innerhalb der verschiedenen Versionen gibt. Das BIOS und damit die AGESA-Version auf einem aktuellen Stand zu halten ist aber sicherlich nie eine schlechte Idee.