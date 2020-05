Inkl. PCIe-Bridge: Supermicro stellt das Supero C9Z490-PGW vor

Supermicro ist eher aus dem Server-Segment bekannt, mischt jedoch mit der Supero-Marke im Desktop-Bereich mit, wobei sich der US-amerikanische Hersteller einzig auf die Intel-Plattformen konzentriert. Speziell für Intels Comet-Lake-S-Prozessoren stellt Supermicro nun mit dem Supero C9Z490-PGW eine passende Platine für die zehnte Core-Generation vor.

Das Supero C9Z490-PGW ist Teil der Professional-Gaming-Reihe und wurde im klassischen ATX-Format gefertigt, die von Supermicro in einigen Punkten luxuriös ausgestattet wurde. Auf der Platine sind gleich vier mechanische PCIe-3.0-x16-Steckplätze zu finden, die selbst an einen PLX-Switch angebunden sind. Wahrscheinlich handelt es sich um den PEX8747, der aus den 16 PCIe-3.0-Lanes vom Prozessor insgesamt 32 verteilbare PCIe-3.0-Lanes macht, sodass zumindest auf dem Papier Aufteilungen mit x16/x0/x16/x0 oder auch x8/x8/x8/x8 möglich wären. Genau mittig sitzt noch ein PCIe-3.0-x1-Slot.

Zwar bietet die Platine lediglich vier native SATA-6GBit/s-Buchsen, doch dafür ist anbindungstechnisch der Weg frei für zwei M.2-M-Key-Schnittstellen mit PCIe 3.0 x4. Mit enthalten sind auch zwei Passivkühler. In den vier DDR4-UDIMM-Speicherbänken können vom Anwender bis zu 128 GB RAM untergebracht werden, wobei uns die maximal 4.000 MHz etwas zu niedrig ausfallen. Mit einem Power- und Reset-Button, einer Debug-LED sowie einem CMOS-Clear-Button am I/O-Panel bietet das Supero C9Z490-PGW auch etwas Onboard-Komfort an.

Insgesamt werden neun USB-Schnittstellen bereitgestellt. Jeweils vier Stück arbeiten mit der USB-3.2-Gen1- und USB-3.2-Gen2-Spezifikation und eine weitere Typ-C-Schnittstelle agiert mit dem aktuell schnellsten USB-3.2-Gen2x2-Standard. Neben dem Wi-Fi-6-AX201-CNVio-Modul hat Supermicro außerdem einen Gigabit-LAN-Port (Intel I219-V) und auch einen 10-GBit/s-LAN-Anschluss (Aquantia AQC107) vorgesehen. Sollte der Zugriff auf die im Prozessor integrierte Grafikeinheit wichtig sein, hält sich auch ein DisplayPort-1.2- und HDMI-2.0-Grafikausgang für diesen Einsatz bereit. Bleibt noch der Onboard-Sound mit dem, Realtek ALC1220 übrig, der etwas Verstärkung von sechs Audio-Kondensatoren bekommt. Am I/O-Panel befinden sich die üblichen Anschlussmöglichkeiten mit fünfmal 3,5 mm Klinke und einmal TOSLink.

Wie der Preis ausfallen wird und ob die Platine ab dem 20. Mai hierzulande erhältlich sein wird, ist leider nicht bekannt.