GeForce GTX 1650 Onboard: Chinesischer Hersteller mit besonderem LGA1151-Board

Für spezielle Anwendungen gibt es auch meist auch immer sehr spezielle Lösungen. In diese Kategorie lässt sich auch ein Mainboard des chinesischen Herstellers Zeal-All einordnen, denn anstatt eine einfachen integrierten Grafiklösung oder einer wie im Serverbereich üblichen BMC-Lösung verwendet Zeal-All auf dem ZA-KB1650 eine GeForce GTX 1650 mit 4 GB Grafikspeicher – direkt auf dem Mainboard verlötet.

Mit dem Mainboard richtet der sich der Hersteller klar an den Embedded-Markt. In welchen Systemen das Board zum Einsatz kommt, verrät man nicht. Eine kleine Besonderheit ist das Board, weil es zum einen eben eine integrierte bzw. fest verbaute GeForce GTX 1650 beinhaltet, auf der anderen Seite aber auch einen Sockel LGA1151 zu bieten hat. Beim Chipsatz handelt es sich um einen H310C. Damit ist das Board zu allen Core-Prozessoren der 6. bis 9. Generation kompatibel. Der Arbeitsspeicher findet in zwei SO-DIMMs Platz.

Anhand der Spannungsversorgung wird klar, dass High-End-Modelle der Core-Prozessoren sicherlich nicht unbedingt im ZA-KB1650 eingesetzt werden sollten. Zudem belegt die eingebaute GeForce GTX 1650 ebenfalls in etwa ein Drittel des PCBs – ebenfalls inklusive der dazugehörigen Strom- und Spannungsversorgung.

Die verfügbaren Anschlüsse verteilen sich auf zwei Seiten des Mainboards, welches keinem Standarddesign folgt. Die Abmessungen liegen bei 234 x 197 mm. Angeboten werden diverse USB-, LAN- und SATA-Anschlüsse. Die Display-Ausgänge liegen als DisplayPort und HDMI vor – je nachdem ob die iGPU oder GeForce GTX 1650 verwendet wird sind verschiedene Ausgänge aktiv. Die COM-Schnittstellen und einige weitere sind typisch für ein Embedded-Produkt.

Zeal-All bietet noch zahlreiche weitere, ähnliche Modelle an. Das ZA-KB1650 (Produktseite) ist mit der eingebauten GeForce GTX 1650 am stärksten ausgestattet. Darüber hinaus gibt es auch noch verschiedene Modelle mit einer GeForce GTX 1050. Da die Ethernet-Anschlüsse PoE unterstützen, ist davon auszugehen, dass solche Boards im Bereich der Videoüberwachung zum Einsatz kommen, wo dann auch die Rechenleistung der Grafikkarte verwendet werden kann.

Einen sinnvollen Einsatz im Endkundenbereich gibt es für ein solches Mainboard natürlich nicht. Bei einem Defekt der Grafikkarte erübrigt sich der weitere Einsatz einer solchen Lösung wohl weitestgehend. Linustechtips hat sich das ZA-KB1650 im Praxiseinsatz einmal angeschaut: