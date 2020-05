ATX und Mini-ITX: MSI stellt zwei Z490-Unify-Modelle aus der MEG-Reihe vor

In Verbindung mit dem X570-Chipsatz hat MSI im letzten Jahr das MEG X570 Unify am Markt etabliert, mit dem der Hersteller ein klares Ziel verfolgt. Ein Oberklasse-Mainboard ohne jegliche RGB-LED-Beleuchtung an Bord mit einem cleanen Design. Heute hat MSI das kommende MEG Z490 Unify und auch das MEG Z490I Unify gesondert für Intels Comet-Lake-S-Prozessoren vorgestellt.

MSIs Platinen aus der Ober- und High-End-Klasse werden in der MEG-Produktreihe (MSI Enthusiast Gaming) zusammengefasst, weshalb daher auch die beiden neuen Unify-Modelle mit dem Sockel LGA1200 offiziell Teil dieser Serie sind. Doch anstatt es wie im AMD-Bereich bei einem ATX-Modell zu belassen, hat sich MSI dazu entschieden, auch eine Version im Mini-ITX-Format anzubieten. Ganz klar unterscheiden sich das MSI MEG Z490 Unify und das MEG Z490I Unify in ihren Abmessungen, doch vom Design her wurden sie natürlich gleich aufgestellt. Sowohl das PCB als auch die Schnittstellen, Kühler und sonstige Elemente wurden schlicht in schwarz gehalten.

Auf dem größeren MEG Z490 Unify wurden von MSI für die Systemerweiterung drei mechanische PCIe-3.0-x16- und zwei PCIe-3.0-x1-Steckplätze berücksichtigt. Zumindest die oberen beiden x16-Slots sollen bereits für PCIe 4.0 in Verbindung mit den nachfolgenden Rocket-Lake-S-CPUs vorbereitet sein. Sechs native SATA-6GBit/s-Ports und dazu dreimal M.2 M-Key (PCIe 3.0 x4) bilden die Storage-Anschlüsse. In den vier DDR4-UDIMM-Speicherbänken lassen sich bis zu 128 GB RAM unterbringen und den Takt bis auf effektiv 4.800 MHz steigern, sofern die DIMMs mitspielen. Die LGA1200-CPU wird von einem 16+1-Phasendesign mit 90A-MOSFETs angetrieben, die wiederum selbst von zwei 8-Pin-Strombuchsen ihren Input bekommen.



Die volle Packung gibt es dann im USB-Bereich, denn MSI hat es nicht nur bei jeweils vier USB-3.2-Schnittstellen der ersten und zweiten Generation sowie sechsmal USB 2.0 belassen, sondern auch den ASMedia ASM3242 berücksichtigt, der den Typ-C-Anschluss am I/O-Panel mit der USB-3.2-Gen2x2-Spezifikation arbeiten lässt und bis auf 20 GBit/s kommt. In Sachen Netzwerkanbindung kann sich der Anwender wahlweise für die kabelgebundene Variante über den 2,5-GBit/s-LAN-Port (Realtek RTL8125B) oder alternativ für die kabellose Lösung über Intels Wi-Fi-6-AX201-CNVio-Modul entscheiden. OnBoard ist mit einem Power- und Reset-Button, einem LED-Switch, einer Debug-LED sowie vier Spannungsmesspunkten für VCore, VDIMM, VCCSA und VCCIO etwas Onboard-Komfort vorhanden. Über das I/O-Panel werden zusätzlich ein Flash-BIOS- und CMOS-Clear-Button bereitgestellt.

Prädestiniert für RAM-OC: MSI MEG Z490I Unify

Anders bei AMDs Mainstream-Plattform möchte MSI für Intels Comet-Lake-S-CPUs auch eine deutlich verkleinerte Variante der Unify-Serie zur Verfügung stellen. So kommt das MEG Z490I Unify auf die kompakten Mini-ITX-Abmessungen und kann daher nur begrenzte Ausstattung mitbringen. Anders als bei der ATX-Variante bekommt es die zehnte Core-Generation mit einer 8+2-Spannungsversorgung zu tun, dessen Wandler ebenfalls mit bis zu 90A arbeiten. Doch im Vergleich zur 16+1-Versorgung beim MEG Z490 Unify sind die acht wichtigen Spulen direkt angebunden.

Ein weiterer Vorteil ist bei der PCB-Schicht zu finden. Besteht das PCB bei der ATX-Version aus sechs Schichten, sind es beim Winzling gleich zehn Schichten. Hinzu kommt, dass die beiden DDR4-Steckplätze dicht am Sockel platziert sind. Hierdurch eignet sich das MSI MEG Z490I Unify hervorragend für RAM-Overclocking. In naher Zukunft können von Overclocking-Profis somit vermutlich neue Taktrekorde erwartet werden. Offiziell werden bis zu 5.000 MHz effektiver Speichertakt angegeben.

Bei der restlichen Ausstattung vertraut MSI unter anderem auf einen PCIe-3.0-x16-Steckplatz, viermal SATA 6GBit/s und zwei M.2-M-Key-Slots (PCIe 3.0 x4). Ein M.2-Anschluss befindet sich auf der Vorder-, der Andere auf der Rückseite. USB 3.2 Gen2x2 bietet das MSI MEG Z490I Unify zwar nicht, weshalb der Nutzer mit dreimal USB 3.2 Gen2, viermal USB 3.2 Gen1 und viermal USB 2.0 Vorlieb nehmen muss. Doch dafür ist eine Thunderbolt-3.0-Typ-C-Schnittstelle mit an Bord. Die Netzwerkanbindungsmöglichkeiten sind allerdings identisch.

Das MSI MEG Z490 Unify und MEG Z490I Unify können ab sofort vorbestellt werden. Bei Alternate beispielsweise wird ein Preis von 319 Euro für das MEG Z490 Unify und 289 Euro für das kleine MEG Z490I Unify ausgerufen. Offiziell erhältlich sind beide Modelle ab dem 20. Mai.