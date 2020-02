Sapphire zeigt neue 4x4-Kompaktsysteme mit neuen Ryzen-Embedded-Prozessoren

Vor einigen Tagen stellte AMD die neuen Embedded-Prozessoren Ryzen Embedded R1102G und R1305G vor. Zur Embedded World 2020, die aktuell in Nürnberg stattfindet, stellt Sapphire jetzt neue kompakte Mainboards und Systeme vor, die unter anderem auf diese Modelle setzen.

Die beiden neuen Platinen hören auf den Namen NP-FP5V und BP-FP5V. Beide verwenden den 4x4-Formfaktor, also eine Seitenlänge von rund 10 x 10 cm. Als Prozessoren kommen die AMD-Ryzen-Embedded-Modelle der V1000- und R1000-Serie zum Einsatz. In zwei SO-DIMMs können bis zu 32 GB an DDR4-2400 untergebracht werden. Ein M.2-Steckplatz ist mit vier Lanes angebunden und kann 2242- oder 2280-Module aufnehmen. Ein zweiter Steckplatz bietet nur eine Lane zur Anbindung und nimmt ein Key-E-2230-Modul auf. Hier kann dann beispielsweise ein WLAN-Modul untergebracht werden. Hinzu kommt eine Ausstattung an USB-2.0- und -3.1-Anschlüssen. Hier gibt es einige Unterschiede zwischen dem NP-FP5V und BP-FP5V.

Weitere Unterschiede sind das Vorhandensein eines zweiten RJ45-Anschlusses beim BP-FP5V, welches zudem einen RS232/422/485-Anschluss bietet. Hier ist zudem ein Infineon SLB9670 TPM 2.0 Sicherheitschip vorhanden. Hinzu kommt ein SATA-3-Anschluss. Zur Ausgabe der integrierten GPU werden DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 angeboten.

Die Simply-NUC-Systeme ist eines der ersten kompakten Systeme, welches diese Mainboards einsetzt. Der Post Oak verwendet das BP-FP5-Mainboard mit Ryzen Embedded V1605B oder R1606G. Ein Red Oak getauftes System verwendet das NP-FP5-Mainboard mit Ryzen Embedded R1505G oder R1305G. Das Evergreen-System setzt auf das ältere GX424CC-LC2-Mainboard, welches einen Embedded G-Series-SoC verwendet.

Ob und wann die Mainboards in den Einzelhandel kommen werden, ist nicht bekannt. Simply NUC wird seine Systeme in Kürze in verschiedenen Konfigurationen anbieten. Weitere Informationen zum BP-FP5V und NP-FP5V gibt es direkt bei Sapphire.