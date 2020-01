ASUS-Portfolio: 29 LGA1200-Platinen für Intels Comet Lake-S

Für die im April 2020 erwartete, zehnte Core-Generation für das Mainstream-Segment setzt Intel auf den Sockel LGA1200. Hierzu kommen die Intel-Chipsätze der 400-Serie zum Einsatz. Auf der Webseite zu HD-Tecnología will man vom ASUS-Mainboard-Portfolio erfahren haben und nennt insgesamt 29 verschiedene Modelle. Demnach scheint ASUS die Intel-Plattform weiterhin wichtig zu sein.

ASUS bedient sich beim Mainboard-Angebot auf vier "neue" Chipsätze der 400-Serie: B460, H470, W480 und schließlich Z490. Wie gehabt, ist es einzig mit dem Z490-PCH möglich, sowohl den Prozessor mit K-Suffix als auch den Arbeitsspeicher zu übertakten. Acht Modelle werden den Budget-Chipsatz B460 erhalten. Dabei sind es drei Prime-, vier ROG-Strix-Varianten sowie ein TUF-Gaming-Modell. Immerhin wird es fünf H470-Platinen geben: Zweimal aus der Prime- und TUF-Gaming-Serie und auch das ROG Strix H470-I Gaming.

Während es mit dem Pro WS W480-Ace nur ein Workstation-Board geben wird, sind die Z490-Modelle mit gleich 15 Stück deutlich in der Überzahl. ASUS berücksichtigt in diesem Fall drei Prime-, satte sechs ROG-Strix, zwei TUF-Gaming- und vier ROG-Maximus-XII-Modelle. In letzterem Fall sind alle wichtigen Variationen der mittlerweile zwölften Maximus-Reihe mit von der Partie: ROG Maximus XII Hero (WI-FI), ROG Maximus XII Formula sowie das ROG Maximus XII Extreme für Enthusiasten und das ROG Maximus XII Apex für Profi-Overclocker. Ein ROG Maximus XII Gene (Micro-ATX) und das ROG Maximus XII Impact (Mini-ITX) werden bisher nicht genannt, könnten jedoch später folgen.

Z490:

Prime Z490-A

Prime Z490M-Plus

Prime Z490-P

ROG Strix Z490-A Gaming

ROG Strix Z490-E Gaming

ROG Strix Z490-F Gaming

ROG Strix Z490-G Gaming

ROG Strix Z490-H Gaming

ROG Strix Z490-I Gaming

TUF Gaming Z490-Plus

TUF Gaming Z490-Plus (WI-FI)

ROG Maximus XII Hero (WI-FI)

ROG Maximus XII Formula

ROG Maximus XII Apex

ROG Maximus XII Extreme

H470:

Prime H470M-Plus

Prime H470-Plus

ROG Strix H470-I Gaming

TUF Gaming H470-Pro

TUF Gaming H470-Pro (WI-FI)

B460:

Prime B460M-A

Prime B460M-K

Prime B460-Plus

ROG Strix B460-F Gaming

ROG Strix B460-G Gaming

ROG Strix B460-H Gaming

ROG Strix B460-I Gaming

TUF Gaming B460-Pro (WI-FI)

W480: