Werbung

Noctua stellt mit dem NF-A12x25 G2 einen optimierten Premiumlüfter im 120-mm-Format vor. Gegenüber dem Vorgänger NF-A12x25 will man eine höhere Leistung bei gleicher Lautstärke bieten.

Der NF-A12x25 war 2018 ein geradezu revolutionärer 120-mm-Lüfter. Noctua wechselte beim Rotormaterial auf das Flüssigkristallpolymer Sterrox und konnte so den Laufradspalt (also den Abstand zwischen Rotor und Lüfterrahmen) auf nur noch 0,5 mm verringern. Der Lüfter arbeitet so effizienter. Beim NF-A12x25 G2 nutzt Noctua nun einen progressiv gebogenen Rotor. Dieses Design soll die Luft in Richtung der Rotorblätterbereiche mit der höchsten Effizienz drücken. Die "Centrifugal Turbulator"-Nabe sorgt für eine höhere Strömungshaftung. Als Rotormaterial wird weiterhin Sterrox eingesetzt, auch der Laufradspalt bleibt 0,5 mm schmal.

Laut Noctua soll das optimierte Design dafür sorgen, dass der NF-A12x25 G2 sowohl einen hohen Luftstrom als auch einen hohen statischen Druck erreicht. Der Lüfter wäre damit vielseitig einsetzbar. Der NF-A12x25 G2 kommt zuerst in Noctua-typischen Brauntönen auf den Markt. Eine chromax.black-Version soll folgen - allerdings voraussichtlich erst im ersten Quartal 2026. Neben dem einzelnen NF-A12x25 G2 gibt es das abgestimmte Sx2-PP-Doppelset, bei dem beide Lüfter mit einem kleinen Drehzahlunterschied laufen (1.750, bzw. 1.850 U/min) und so ungewünschte akustische Interaktionen vermeiden.

Der reguläre NF-A12x25 G2 PWM erreicht eine Maximaldrehzahl von 1.800 U/min. Daneben wird es mit dem NF-A12x25 G2 LS-PWM eine Low-Speed-Variante angeboten, die nur auf 1.100 U/min beschleunigt. Der mitgelieferte L.N.A. (Low-Noise-Adapter) reduziert die Maximaldrehzahl beim NF-A12x25 G2 PWM auf 1.500 U/min und beim NF-A12x25 G2 LS-PWM auf 850 U/min. Neben dem Low-Noise-Adapter gehören ein PWM-Splitterkabel, ein 30-cm-Verlängerungskabel, vier Anti-Vibrationsbefestigungen, eine Anti-Vibrations-Dichtlippe für Radiatoren und vier Lüfterschrauben zum Lieferumfang. Die Garantiedauer liegt bei großzügigen sechs Jahren. Noctua hat uns bereits Testsamples geschickt, so dass wir den NF-A12x25 G2 zeitnah testen können. Die Produktbilder zeigen diese Testsamples.

Für einen Einzellüfter ruft Noctua eine UVP von 34,90 Euro auf. Beim Kauf des Sx2-PP Sets spart man gegenüber dem Kauf von zwei Einzellüftern knapp 5 Euro und bezahlt 64,90 Euro