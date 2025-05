Werbung

Noctua hat eine Offset-Montagebrücke (NM-IMB8) für den NH-D15 G2 vorgestellt, der bei Verwendung eines LGA1851-Prozessors alias Arrow Lake für bis zu 3 °C niedrigere CPU-Temperaturen sorgen soll. Mit einem Versatz des Kühlkörpers um 3,7 mm in Richtung "Norden" und 2 mm in Richtung "Osten" des LGA1851 wird mehr Druck genau über dem Hotspot der Core-Ultra-200S-Prozessoren erzeugt. Noctua spricht hier vor allem von den 24- und 20-Kern-Modellen Core Ultra 9 285K und Core Ultra 7 265K. Über die Offset-Montage will Noctua die CPU-Temperaturen um bis zu 3°C mit dem HBC-Kühler und um bis zu 1°C mit der Standardversion (mittlere Kontaktflächenkonvexität) des NH-D15 G2 senken.

Allerdings merkt selbst Noctua an: Da die Standardversion typischerweise etwa 2 °C besser abschneidet als die HBC-Version, wenn beide ohne Offset verwendet werden, bleibt erstere die empfohlene Wahl für den Sockel LGA1851, da sie insgesamt die besten Temperaturen erreicht, sowohl mit als auch ohne Offset-Montagebrücken.

Die NM-IMB8 ersetzen die Standard-Montagebrücken, die mit dem mitgelieferten Abstandshalter und Schrauben weiterverwendet werden. Die Offset-Montagebrücke ist zudem mit den CPU-Kühlern NH-D15 G2 (Standard-, HBC- und LBC-Modell), NH-D12L, NH-L12S, NH-L12Sx77 und NH-L12 Ghost S1 Edition kompatibel.

Erstanden werden kann die NM-IMB8 über dieses Formular oder über Amazon gegen einen Unkostenbeitrag von 3,90 Euro (Website-Formular) bzw. 4,90 Euro (Amazon) bestellt werden.

Erstanden werden kann die NM-IMB8 über dieses Formular oder über Amazon gegen einen Unkostenbeitrag von 3,90 Euro (Website-Formular) bzw. 4,90 Euro (Amazon) bestellt werden.