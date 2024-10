Werbung

In Zusammenarbeit mit DeepCool suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardware-Tester werden möchten und einen brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers auf Herz und Nieren testen wollen. Nach der Veröffentlichung eines umfangreichen Testberichts in unserem Forum darf das Testpaket als kleines Dankeschön natürlich behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des DeepCool AK620 Digital und damit das aktuelle Spitzenmodell der Digital-Serie. Dieses bietet selbst für die schnellsten und hitzigsten Prozessoren von AMD und Intel genügend Leistungsreserven und eignet sich somit für alle aktuellen Sockel. Dazu gehören AMDs AM4- und AM5-Plattform, aber auch die Intel-Sockel LGA2066/2011/1700/1200 und LGA115x.

Um das möglich zu machen, verfügt der 127 x 110 x 157 mm große Tower-Kühler über insgesamt sechs, vernickelte Kupfer-Heatpipes mit einem Durchmesser von jeweils 6 mm, die direkt auf dem Heatspreader der CPU aufliegen und die Abwärme an zahlreiche Aluminiumfinnen weiterleiten. Zwei hauseigene FK120-Lüfter, welche dank ihrer Gummiauflagen am Rahmen sogar zusätzlich entkoppelt am Kühlkörper angebracht werden, kümmern sich dann um den finalen Abtransport der Abwärme an das Gehäuseinnere. Sie lassen sich per PWM-Signal regeln und arbeiten im Drehzahlbereich von 500 bis 1.850 Umdrehungen Minute, wobei sie pro Stunde über 116,6 m3 Luft wegschaffen können und sich mit maximal 28 dB(A) als sehr leise erweisen sollen. Ob das in der Praxis zutrifft, das dürfen die Tester herausfinden.

Namensgebend für die Serie ist das Display direkt an der Oberseite des Kühlers, das mit einem Glas-Seitenteil am Gehäuse sehr gut einsehbar ist. Über dieses können wichtige Systemparameter für die Temperatur oder die Auslastung des Prozessors in Echtzeit ausgegeben werden. Die Anzeige wird bequem über eine Desktop-Anwendung gesteuert, die hierfür über eine USB-2.0-Verbindung mit dem Kühler kommuniziert. An den Seiten des Displays ist zudem eine RGB-Leuchtleiste eingelassen, welche dem ansonsten schwarz vernickeltem Kühler farbliche Abwechselung gibt.

Spezifikationen Kühlername DeepCool AK620 Digital

Kaufpreis etwa 79 Euro

Homepage www.deepcool.com

Kühlertyp Double-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern Maße (inkl. Lüfter) 127 x 110 x 1157 mm (L x B x H) Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung zwei 120-mm-PWM-Lüfter, 800 bis 1.850 U/min (± 10%) Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, 1700 Garantiedauer fünf Jahre

Regulär ist der DeepCool AK620 Digital ab etwa 79 Euro zu haben. Drei unserer Leser dürfen ihn ihm Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 13. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit DeepCool!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. Oktober 2024

Testzeitraum bis 17. November 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von DeepCool sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum