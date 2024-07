Werbung

Im Juni riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit ARCTIC zu bewerben. Gesucht wurden drei Tester für einen brandaktuellen CPU-Kühler des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür von ARCTIC drei Exemplare des Freezer 36. Das Besondere dabei: Bei ihm verzichtet der Hersteller auf sockelspezifische Varianten und bietet den Kühler somit sowohl für Intel- als auch für AMD-Prozessoren an. Voraussetzung ist lediglich die Nutzung eines Mainboards mit relativ aktuellem Sockel. Auf AMD-Seite werden AM5 und AM4 unterstützt, auf Intel-Seite hingegen ausschließlich LGA 1700.

Es gibt jedoch fünf unterschiedliche Modellvarianten. Neben dem Standardmodell mit Aluminium-Heatsink-Design ist eine Version mit schwarzem Heatsink verfügbar, speziell für den Dauerbetrieb gibt es die CO-Version, die mit speziellen Lüftern mit doppelten Kugellagern ausgerüstet ist. Alternativ kann man zwischen einer schwarzen und einer weißen Version mit A-RGB-Lüftern wählen. Welches Modell die Teilnehmer testen möchten, das dürfen sich nach ihrer Auswahl selbst entscheiden.

Alle fünf Modellvarianten kombinieren einen schlanken Kühlkörper mit zwei 120-mm-Lüftern, zahlreichen Aluminiumfinnen und vier 6 mm dicken Kupfer-Heatpipes, welche direkten Kontakt zum Prozessor haben. Dabei bringt es der ARCTIC Freezer 36 auf Abmessungen von 104 x 126 x 159 mm und stemmt rund 890 g auf die Waage. Natürlich liefert ARCTIC seinen neusten Freezer mit dem notwendigen Montagematerial, einer Dosierspritze mit 0,8 g MX-6-Wärmeleitpaste und einem runden Logo-Sticker sowie einem gewinkelten Schraubendreher aus.

Spezifikationen Kühlername Arctic Freezer 36 A-RGB Black

Kaufpreis UVP: 47,99 €, Aktionspreis: 24,95 €, Amazonpreis: 26,17 €

Homepage www.arctic.de

Kühlertyp Single-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern Maße (mit Lüfter) 126 x 104 x 159 mm (L x B x H) Gewicht (mit Lüfter) 917 g Material Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes vier 6-mm-Heatpipes mit direktem Kontakt zur CPU Serienbelüftung 2x P12 PWM PST A-RGB (Black), 120-mm-Lüfter mit 200 - 2.000 U/min, Lüfterstopp unter 5 % PWM Sockel AMD: AM5, AM4

Intel: LGA 1700 Garantiedauer sechs Jahre

Die Preisgestaltung ist aufgrund der insgesamt fünf Modellvarianten etwas komplizierter. Das Basismodell kostet etwa 33 Euro, die Variante für den Dauerbetrieb rund 35 Euro und die schwarze Version ca. 38 Euro. Die weißen und schwarzen Derivate mit A-RGB-Lüftern werden für 48 und 49 Euro angeboten. Die Straßenpreise liegen in der Regel etwas darunter, auch im eigenen ARCTIC-Webshop, wo sie derzeit im Zuge des 23. Jährigen Geburtstags rabattiert zu Preisen zwischen 19,13 und 25,96 Euro angeboten werden.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und die fiel uns dieses Mal ziemlich einfach: Denn es gab leider nur zwei Bewerbungen, die wir berücksichtigen konnten. Wir freuen uns daher bekanntgeben zu können, dass die beiden Forennutzer "DreiGroschenOpa" und "Joey182" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community mit Luftkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 23. Juni 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 24. Juni 2024

Testzeitraum bis 28. Juli 2024

