Noctua hat heute seinen neuen NH-L12Sx77 Low-Profile CPU-Kühler vorgestellt. Im Kern stellt dieser eine etwas höhere Variante des NH-L12S dar. Mit 77 mm ist er damit 10 % (also 7 mm) höher als der originale NH-L12S mit 70 mm. Neben einer verbesserten Kühlleistung verspricht sich Noctua davon vor allem eine nochmals bessere Mainboard- und RAM-Kompatibilität.

Für die Leistungssteigerung des NH-L12Sx77 im Vergleich zum NH-L12S verfügt der neue Kühler über zwei zusätzliche Heatpipes, also 6 statt 4. Damit will der Kühler etwas mehr Spielraum für höhere Wärmelasten haben, besonders in Hinblick auf kompakte Gehäuse und die heutigen High-End-CPUs, mit ihren teils aggressiven Turbo-Boost-Modi. Die höhere Bauform der x77-Version bietet dazu zusätzlichen Freiraum für RAM-Module sowie Mainboard-Kühlkörper und Abdeckungen an. Die damit einhergehende erhöhte Kompatibilität erlaubt so auch bisher nicht umsetzbare Hardwarekombinationen.

Wie beim NH-L12S auch, ist beim NH-L12Sx77 der Lüfter so vorinstalliert, dass er unter den Kühlrippen sitzt und nach oben bläst. Diese Installation bietet sich für kompakte Gehäuse an, bei denen sich typischerweise direkt über dem Kühler perforierte Seiten- oder Oberteile befinden. So kann die warme Luft direkt nach außen abgeführt werden kann. Gleichzeitig will diese Anordnung auch Geräusche durch Einströmturbulenzen vermeiden, die entstehen, wenn Lüfter die Luft durch perforierte Seiten- oder Oberteile ansaugen.

Aufgrund seiner niedrigen Höhe passt der NH-L12Sx77 beispielsweise noch in das Terra-Gehäuse von Fractal Design, das Milo ML12 von Silverstone oder in das RAW S1-Gehäuse von Louqe sowie natürlich in viele weitere Gehäuse, in die der größere NH-C14S oder der NH-D9L etwa nicht mehr rein passen würden.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt für den neuen NH-L12Sx77 bei 84,90 Euro. Der Kühler ist zudem ab sofort über Noctuas offizielle Amazon-Stores verfügbar.