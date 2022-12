Werbung

SilverStone baut seine Milo-Serie um ein neues Modell aus. Das Milo 12 ist ein schlankes Mini-ITX-Gehäuse, das vor allem durch Flexibilität bei der Aufstellung punkten soll. Es kann wahlweise liegend oder stehend genutzt werden.

Dafür wird das Milo 12 mit einem abnehmbaren Standgestell aus Kunststoff ausgeliefert. Das Gehäuse selbst fertigt SilverStone aus Stahl und Kunststoff. Es misst 105 x 393 x 378 mm (B x H x T) und kommt damit auf ein Volumen von 15,6 Litern. Das Gewicht liegt bei knapp 5 kg. Die Kunststofffront teilt sich in einen geschlossenen und in einen Mesh-Bereich. Im geschlossenen Bereich ist ein Schacht für ein schmales optisches Laufwerk (9,5 mm) nutzbar (nur in Kombination mit einem SFX-L-Netzteil nutzbar). Hinter dem Mesh findet hingegen ein bis zu 15 mm dicker 80-mm-Lüfter Platz. Im Frontzentrum sitzt das I/O-Panel mit zweimal USB 3.0, USB-C und einer kombinierten Audiobuchse. Der wichtigste Lüfterplatz befindet sich an der Seite. Er nimmt einen 140-mm-Lüfter auf.

Im Inneren des Milo 12 kann ein Mini-ITX-Mainboard wahlweise mit einem ATX- oder SFX(-L)-Netzteil genutzt werden. Eine ATX-zu-SFX-Adapterhalterung gehört zum Lieferumfang. Ein Doppelkammer-Layout trennt Prozessor und Grafikkarte. Dadurch soll verhindert werden, dass sie sich gegenseitig erwärmen. Zur Anbindung der Grafikkarte wird eine PCIe-4.0-Riser-Karte mitgeliefert. Die Grafikkarte darf bis zu 34,5 cm lang und bis zu 16 cm hoch sein. Die CPU-Kühlerhöhe wird auf 7,7 cm und die Netzteillänge auf 16 cm beschränkt. Es können bis zu vier 2,5-Zoll-Laufwerke verbaut. Die Montage einer 3,5-Zoll-Festplatte ist hingegen nicht vorgesehen.



Bisher ist nur der US-Preis bekannt. SilverStones Milo 12 soll demnach 189,99 Dollar kosten. Für ein Modell der Milo-Serie wäre das ein vergleichsweise hoher Preis. Eine ähnlich konzipierte Alternative mit ungewöhnlicher Stofffront haben wir erst kürzlich getestet: Das Fractal Design Ridge. Dieses Modell ist im Handel ab etwa 160 Euro lieferbar.