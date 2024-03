Werbung

DeepCool bringt mit dem Assassin 4S einen neuen Luftkühler der Oberklasse auf den Markt. Das S dürfte dabei für Single stehen - denn anders als beim regulären Assassin IV wird nur ein Lüfter eingesetzt.

Der Assassin 4S fällt so etwas schlanker aus. Während der Assassin IV auf Maße von 144 × 147 × 164 mm kommt, sind es beim Assassin 4S 116×147×164 mm. DeepCool streicht beim S-Modell den äußeren 120-mm-Lüfter. Das lässt den Kühler symmetrischer wirken und könnte der Mainboardkompatibilität zugute kommen. Allerdings kann es nach unseren Erfahrungen mit dem Assassin IV auch Probleme mit Spannungswandlerkühlern am oberen Mainboardrand geben.

Als einziger Lüfter werkelt beim Assassin 4S ein 140-mm-Lüfter mit FDB-Lager versteckt zwischen den beiden Kühltürmen. Über einen Schalter am Kühler lässt sich dessen Drehzahl anpassen und so zwischen einem Silent- und einem Performance-Modus wechseln. Für den Silent-Modus gibt DeepCool einen Drehzahlbereich von 500 - 1.450 U/min an, im Performance-Modus arbeitet der Lüfter hingegen mit 500 - 1.800 U/min.

Der Assassin 4S ist zu den AMD-Sockeln AM5 und AM4 und zu den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200, 115x und 20xx kompatibel. DeepCool gewährt eine sechsjährige Garantie.

Der neue Kühler wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß angeboten. Die UVP liegt bei 89,99 Euro. Erste Listungen im Handel liegen auf ähnlichem Niveau. Der Doppel-Lüfter-Kühler Assassin IV kostet einige Euro mehr.