Mitglieder unseres Shopping Clubs können ab sofort von unserem sechsten Angebot profitieren und dabei ordentlich sparen. Vom 14. Februar bis zum 28. Februar 2024 haben alle Premium-Mitglieder die Möglichkeit, den brandneuen Alphacool Apex Stealth Metal mit einem Preisnachlass von stolzen 20 % günstiger über den Onlineshop des Herstellers zu beziehen. Erst im Dezember wurde der neue Design- und Powerlüfter offiziell auf den Markt gebracht.

Der Alphacool Apex Stealth Metal ist in acht verschiedenen Varianten wahlweise in Schwarz, Weiß, Chrom und Gold erhältlich, wobei man obendrein zwischen Modellen mit einer Maximaldrehzahl von 2.000 U/min oder der extremen Maximaldrehzahl von 3.000 U/min auswählen kann. Während die meisten Lüfter auf einen schlichten Kunststoffrahmen setzen, nutzt Alphacool beim Apex Stealth Metal Metall. Das macht nicht nur eine völlig neue Optik möglich, sondern soll den Lüfter natürlich auch weitaus robuster machen.

Ein spezielles Dämpfungssystem zwischen Rahmen und Rotor soll zudem Vibrationen abfangen, die Lüfterblätter sind ebenfalls vollständig entkoppelt. Angeschlossen wird er über einen 4-Pin-PWM-Anschluss und lässt sich je nach Modell mit 400 bis 3.000 U/min ansteuern und fördert so bis zu 121, bzw. 149 m³/h. Zudem bietet der Stealth eine Zero-RPM-Ansteuerung, womit der Lüfter vollständig zum Stillstand gebracht werden kann. Damit ist er perfekt für die Montage auf Radiatoren und für den Einsatz als klassischer Gehäuselüfter gemacht.

Wie bei Alphacool üblich, lassen sich mehrere Apex Stealth Metal per Daisy Chain in Reihe schalten, wobei die Kabel in den Ecken versteckt werden können. Jedem der Lüfter liegt ein 50 cm langes PWM-Kabel als Verlängerung bei.

In unserem Test attestierten wir dem Alphacool Apex Stealth Metal ein einzigartiges Design mit einem sehr breiten Drehzahlbereich, einem hohen Kühlpotential und einem flüsterleisen Betrieb bei entsprechender Regelung.

Regulär kostet der Apex Stealth Metal 120mm bei Alphacool 29,98 Euro. In unserem Shopping-Club-Forum sind ab sofort Gutscheincodes für diese zu finden, die einen Rabatt mit satten 20 % gewähren, womit sich fast 6 Euro pro Lüfter sparen lassen. Das Angebot ist auf maximal zwei Gutscheine und auf maximal zehn Lüfter beschränkt.

Die wichtigsten Eckdaten in der Übersicht:

Produktbezeichnung Alphacool Apex Stealth Metal 120mm Lüfterdrehzahl 400 - 3.000 (±10%) U/Min Luftstrom laut Hersteller 121 m³/h statischer Druck 4,23 mmH²O Geräuschpegel laut Hersteller 40,2 dB(A) PWM-Unterstützung ja Beleuchtung nein Maße 120 x 120 x 25,5 mm MTBF 100.000 Stunden (bei 25 °C) Preis (UVP) rund 30 Euro

Wer noch nicht Teilnehmer in unserem Premium-Angebot und dem Shopping Club ist, der kann sich dieses für 89,90 Euro sichern – und bekommt dazu unser Merch-Paket und unseren Supporter-Sticker im Forum. Die Jahresmitgliedschaft, die sich nicht automatisch verlängert, kann direkt hier erworben werden. Inzwischen gibt es auch eine Mitgliedschaft ohne Merch für 49,90 Euro jährlich.

