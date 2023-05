Werbung

Eine wahre Revolution verspricht sich Alphacool von seinen neuen Lüftern. Die Apex Stealth bestehen im Rahmen vollständig aus Metall. Das innen liegende Lüfterrad wird über zwei Gummidichtungen komplett vom Rahmen entkoppelt.

Über technische Daten spricht Alphacool nicht. Die eigenen Messwerte sollen jedoch über einen Drehzahlbereich von 1.200 bis 2.400 Umdrehungen pro Minute eine deutlich niedrigere Lautstärke als bei Konkurrenzmodellen aufweisen. Natürlich können die Lüfter auch mit niedrigeren Drehzahlen arbeiten, was im ersten Diagramm weiter unten auch zu erkennen ist. Zugleich soll das Luftvolumen deutlich höher liegen. Die eigenen Messwerte müssen sich natürlich erst mit unabhängigen Messwerten bestätigen.

Der verbaute Motor verfügt über sechs Pole, was einen leisen Betrieb gewährleisten können soll. Darüber hinaus gibt es Flüssigkeitslager, so dass die Vibrationen von vorne herein gering ausfallen sollen. Alles weitere regelt dann die Entkopplung vom Rahmen. Die Lüfter wird es in den Farben Schwarz, Weiß und glänzendem Metallfinish geben. Der Preis für einen 120-mm-Lüfter soll bei 26 Euro liegen.

Modulares Gehäuse mit Carbonstruktur

Ebenfalls zu sehen gibt es das Apex Pro Skeleton. Dabei handelt es sich um ein modulares Gehäuse, welches in zwei Varianten angeboten werden soll. Die Carbon-Variante verfügt über Carbon-Röhren als Grundstruktur und selbst die meisten Flächen und Anbauteile bestehen aus Carbon. Die Ecken und Verbindungsteile wiederum werden aus Aluminium gefräst. In der Carbon-Variante integriert ist zudem eine Distro-Plate.

Grundsätzlich kann das komplette Gehäuse in seine Einzelteile zerlegt und so zusammengestellt werden, wie es notwendig und gewünscht ist. Die Grundstruktur gibt eine gewisse Größe allerdings vor. Es handelt sich um einen recht offenen Aufbau, die Seitenwände werden mittels Glasplatte verschlossen.

Die Aluminium-Variante verzichtet auf die Carbon-Röhren und setzt an der Stelle dann auf Aluminium. Dies gilt dann auch für sämtliche weiteren Anbauteile. Ein virtueller Grafikkarten-Mount wird nur bei der Carbon-Variante mit angeboten.

Das Apex Pro Skeleton soll in der Carbon-Variante etwa 700 Euro kosten. Weitere Angaben werden mit der offiziellen Vorstellung folgen.