Der Hyper 212 ist ein weit verbreiteter CPU-Kühler von Cooler Master. Das neue Modell Hyper 212 Halo soll nun besonders auffällig werden. Dafür bietet Cooler Master schwarze und weiße Varianten an und rüstet den Kühler mit dem beleuchteten Halo²-Lüfter aus.

Wir haben den Hyper 212 beispielsweise als Hyper 212 Black Edition getestet - also als komplett schwarzen Kühler. Der neue Hyper 212 Halo ist optisch deutlich weniger zurückhaltend. Das liegt vor allem an seinem Lüfter. Dieser MasterFan MF120 Halo² ist ein besonders intensiv beleuchteter A-RGB-Lüfter, bei dem die LEDs selbst zur Seite weg strahlen. Das PWM-Modell arbeitet in einem Drehzahlbereich von 650 bis 2.050 U/min (± 10 %).

Sowohl Hyper 212 Halo Black als auch Hyper 212 Halo White sind Single-Towerkühler, die 15,4 cm in die Höhe ragen. Aufgrund der schlanken Bauweise sollen sie eine gute RAM-Kompatibilität bieten. Die vier Heatpipes haben direkten Kontakt zur CPU. Der Kühler ist sowohl zu den AMD-Sockeln AM4 und AM5 als auch zu den Intel-Sockeln LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155 und LGA1156 kompatibel.

Die beiden Hyper 212 Halo-Varianten kommen zu einer UVP von 44,99 Euro auf den Markt. Den MasterFan MF120 Halo² gibt es auch separat, und zwar für 19,99 Euro. Alternativ kann eine 140-mm-Variante für 22,99 Euro erworben werden.