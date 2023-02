Werbung

So langsam aber sicher wird die neue Workstation-Plattform auf Basis der Xeon-W-2400- und Xeon-W-3400-Serie rund, denn nach den Prozessoren und zahlreichen Mainboards von ASUS, ASRock und Supermicro kommen nun auch Kühler hinzu. Noctua stellt insgesamt vier Modelle vor, die sich vor allem durch ihre Größen und damit das Einsatzgebiet unterscheiden.

Neben den neuen Xeon-Prozessoren der W-2400- und W-3400-Serie unterstützen die Kühler natürlich auch die Xeon-Scalable-Modelle für das Server-Segment. An Abwärme sollen die Kühler allesamt auch mit den Spitzenmodellen mit einer TDP von 350 W zurechtkommen.

Die NH-U14S DX-4677 und NH-U12S DX-4677 eignen sich mit Höhe von 14 und 12 cm für den Einsatz in Tower-Gehäusen. Die Modelle NH-U9 DX-4677 und NH-D9 DX-4677 4U können auch in Server-Gehäuse mit vier Höheneinheiten verwendet werden.

Zwischen dem NH-U9 DX-4677 und NH-D9 DX-4677 4U gibt es einen Unterschied in der Art und Weise, wie die Luft durch den Kühler strömen soll. Während der Luftstrom beim NH-U9 normal zur Längsachse des LGA4677 Sockels ausgerichtet ist, verläuft er beim NH-D9 parallel zur Längsachse des Sockels. Wie wir bereits gesehen haben, legen die Mainboardhersteller die Ausrichtung des Sockels unterschiedlich aus. Mit den beiden Kühlern bzw. der möglichen Auswahl in der Orientierung kann daher sichergestellt werden, dass der Luftstrom in Richtung der ausblasenden Gehäuselüfter verläuft.

Über ein NM-i4677 Montage-Kit können auch DX-4189-, DX-3647- und TR4-SP3-Kühler für den Sockel LGA4677 verwendet werden.

