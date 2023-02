Werbung

Nachdem Intel gestern die neue Workstation-Generation der Xeon-W-2400- und 3400-Serie vorgestellt hat, folgten von ASUS und ASRock auch bereits die Präsentationen der dazugehörigen Mainboards. Sowohl für das ASRock W790 WS als auch für das ASUS WS-W790-ACE und WS-W790E-SAGE-SE gilt: Workstation als primärer Einsatz, aber auch Enthusiasten dürfen sich auf eine - wenn auch extrem teure - Plattform freuen, Overclocking-Funktionen inklusive.

Auch Supermicro ist ein Partner für die neue Workstation-Plattform und hat in Form des X13SRA-TF und X13SWA-TF ebenfalls zwei Mainboards vorgestellt. Beide Mainboards nehmen die Xeon-Prozessoren der W-2400- und W-3400-Serie auf. Allerdings gibt es Unterschiede in der Anzahl der DIMM-Steckplätze und im Angebot an PCI-Express-Steckplätzen.

Am deutlichsten dürften die unterschiedlichen Aussattungsmerkmale in einer Tabelle werden:

Die Daten der Pro-WS-W790-Mainboards von ASUS Hersteller und

Bezeichnung Supermicro X13SRA-TF Supermicro X13SWA-TF Mainboard-Format CEB (305 x 277 mm) E-ATX (330 x 305 mm) CPU-Sockel LGA4677 für Xeon-CPUs LGA4677 für Xeon-CPUs Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX

2x 8-Pin EPS12V

1x 24-Pin ATX

3x 8-Pin EPS12V

Preis

- - Webseite - - Southbridge-/CPU-Features Chipsatz, Kühlung Intel W790 Intel W790 Speicherbänke und Typ 8x DDR5-4800 (Quad-Channel), max. 4.800 MT/s (2DPC) 8x DDR5-4800 (Octa-Channel), max. 4.800 MT/s (1DPC) Speicherausbau max. 4 TB max. 4 TB Onboard-Features PCI-Express 3x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU

1x PCIe 4.0 x16 (x4) über PCH 6x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU (Xeon W-3400)

Storage-Schnittstellen 6x SATA 6GBit/s über PCH

2x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU 8x SATA 6GBit/s über PCH

4x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU

USB Extern: 2x USB 3.2 Gen 2x2, 4x USB 3.2 Gen 2x1

Intern: 2x USB 3.2 Gen 2x1, 2x USB 2.0 Extern: 1x USB 3.2 Gen 2x2, 54x USB 3.2 Gen 2x1, 3x USB 2.0

Intern: 1x USB 3.2 Gen 2x2, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0 Grafikschnittstellen VGA (via BMC) VGA (via BMC)

WLAN / Bluetooth - - Thunderbolt - - LAN 1x 10GbE (Marvell AQC113)

1x 2.5GbE (Intel I210-AT) 1x 10GbE (Marvell AQC113)

1x 2.5GbE (Intel I210-AT) Audio-Codec

und Anschlüsse 8-Kanal Realtek ALC888S

8-Kanal Realtek ALC888S LED-Beleuchtung - - Lüfter- und WaKü-Anschluss 5x Lüfer-Anschluss

10x Lüfer-Anschluss Onboard-Komfort BMC, Post-Code-Anzeige BMC, Post-Code-Anzeige Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler) 3 Jahre (nur über Händler)

Auch beim X13SRA-TF und X13SWA-TF gilt: Beide unterstützen die zwei Serien der Xeon-W-Generationen auf Basis von Sapphire Rapids, es gibt dann allerdings unterschiede im Angebot der PCI-Express-Lanes. Zudem bieten die Xeon-W-2400-Prozessoren ein Quad-Channel-Speicherinterface, die Xeon-W-3400-Prozessoren haben aber acht Speicherkanäle und dies muss so auch auf den Mainboards umgesetzt werden.

So hat das X13SRA-TF zwar acht DIMM-Steckplätze, die Farbgebung deutet aber daraufhin, dass nur vier Speicherkanäle an den Sockel angebunden sind und die acht Steckplätze dazu verwendet werden, zwei Module pro Kanal einbauen zu können. Dies ist in den technischen Daten auch so aufgeführt. Beim X13SWA-TF sind 16 DIMM-Steckplätze vorhanden. Daher kann hier sicher davon ausgegangen werden, dass auch die acht Speicherkanäle der Xeon-W-3400-Serie angebunden sind. Hier ebenfalls mit zwei DIMMs pro Kanal. Für beide Boards nennt Supermicro einen maximalen Speicherausbau von 4 TB. Eigentlich sollte dies nur beim X13SWA-TF der Fall sein.

Beide Boards verfügen zudem über jeweils einen 10GbE-Anschluss, der über einen Marvell AQC113 umgesetzt wird. Ebenfalls auf beiden Platinen vorhanden ist ein BMC. Wiederum Unterschiede gibt es beim Angebot der M.2-Steckplätze sowie der weiteren Anschlüsse. Hier sollte man einen genauen Blick in die technischen Details zum X13SWA-TF oder X13SRA-TF werfen, wenn bestimmte Voraussetzungen für den eigenen Anwendungsbereich erfüllt sein müssen.

Für beide Mainboards nennt Supermicro einen optionalen Overclocking-Support. Was genau damit gemeint ist, bleibt allerdings im Dunkeln. Ab wann das X13SRA-TF und X13SWA-TF im Handel sein werden und was sie kosten sollen ist nicht bekannt.