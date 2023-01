Werbung

Im Kühlungsbereich kann Cooler Master zur CES eine besonders breite Palette neuer Produkte vorstellen. Darunter sind Luftkühler und AiO-Kühlungen, aber auch auffällige Lüfter und selbst ein Smartphone-Kühler.

Drei neue Luftkühler

Allein an Luftkühlern gibt es gleich drei neue Modelle. Den mächtigen MasterAir MA824Stealth haben wir in der 30th Anniversary Edition bereits testen können. Die Standardvariante wird in diesem Jahr als dezentere Alternative mit zwei unbeleuchteten Lüftern folgen. In der Hyper-Serie kommen zwei unterschiedlich ausgelegte Modelle auf den Markt. Der Hyper 212 Halo ist ein Single-Towerkühler mit vier Heatpipes und dem neuen MF120 Halo2-Lüfter. Am Dual-Tower-Modell Hyper 622 Halo kommen sogar gleich zwei dieser Lüfter zum Einsatz. Sechs Heatpipes leiten die Wärme zu den Kühlrippen ab. Beide Kühler soll es sowohl in Schwarz als auch in Weiß geben.

AiO-Kühlungen für Enthusiasten und Extremnutzer

Bei den AiO-Kühlungen präsentiert Cooler Master die konventionelle MasterLiquid Atmos. Dieses Modell soll sich mit neuer Optik präsentieren und Enthusiasten ansprechen. Überarbeitete Lüfter und ein neues Design der austauschbaren Pumpenabdeckung passen laut Cooler Master zu modernen PC-Systemen. Aktuell sind 240- und 360-mm-Ausführungen geplant.

Über die ebenfalls neue MasterLiquid Sub Zero EVO für Extremnutzer haben wir bereits berichtet.

Neue Lüfter aus Mobius- und Halo-Serie

Cooler Master will seine Mobius-Serie weiter ausbauen. Der neue Mobius 120 OC weist ebenfalls das Ring-Blade-Design auf. Er erlaubt aber ein Anpassen der Lüftergeschwindigkeit über einen Kabelschalter. Ein Kugellager soll für hohe Performance und Langlebigkeit sorgen.

Beim MasterFan Halo2 steht vor allem die Optik im Vordergrund. Der Dual-Loop-LED-Lüfter wurde überarbeitet. Optimierte Lüfterblätter sollen Airflow und Kühlleistung um 10 Prozent steigern. Diesen Lüfter gibt es sowohl als 120- und 140-mm-Ausführung als auch in schwarzen und weißen Farbvarianten.

Cooler Master denkt selbst an Smartphone-Nutzer

Schließlich sollen auch Smartphone-Nutzer eine Kühllösung von Cooler Master einsetzen können. Der Cryo Phone Cooler hält laut Cooler Master Gaming-Smartphones per ThermoElectric Cooling (TEC) auf niedrigen Temperaturen. Über eine App kann die Gerätetemperatur überwacht werden. Wie der hohe Stromverbrauch einer TEC-Kühllösung im Mobilbereich abgedeckt werden soll, lässt sich aus dem Pressematerial nicht ableiten.

Angaben zu Verfügbarkeit und Preisen der neuen Kühl-Produkte macht Cooler Master bisher noch nicht.