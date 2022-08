Neuer Lesertest: Testet den Arctic Freezer i35 A-RGB!

In Zusammenarbeit mit Arctic suchen wir ab sofort drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardware-Tester werden und einen topaktuellen CPU-Kühler des Herstellers testen wollen. Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt drei Exemplare des Arctic Freezer i35 A-RGB, welcher zusammen mit Intels Alder Lake und dem neuen Sockel LGA 1700 präsentiert wurde.

Der Arctic Freezer i35 A-RGB ist ein Single-Tower-Kühler, welcher aufgrund seiner kompakten Bauweise eine hohe RAM-Kompatibilität verspricht und als preisgünstiges, aber beleuchtetes Modelle speziell für die Intel-Mainstream-Sockel an den Start ging. Er verfügt über vier Direct-Touch-Heatpipes sowie einen 120-mm-Lüfter. Der lässt sich per PWM-Signal regeln und arbeitet mit 200 bis 1.700 Umdrehungen pro Minute. Natürlich hat er einige A-RGB-LEDs für eine farbenfrohe Beleuchtung im Gepäck.

Allgemein legt Arctic großen Wert auf die Optik, denn der gesamte Kühler ist in ein schwarzes Kunststoffgehäuse gehüllt – die sonst typischen Aluminiumhüllen werden so gekonnt versteckt, das Design erscheint geradliniger und moderner. Darunter befinden sich insgesamt 54 Kühlrippen aus Aluminium mit einer Materialstärke von 0,4 mm. Die Heatpipes sind 6 mm dick und liegen direkt auf dem Prozessor auf. Dank eines weiter verbesserten Montagesystems mit federgelagerten Schrauben verspricht Arctic einen optimalen Anpressdruck sowie eine gleichmäßige Verteilung der Wärmeleitpaste.

Insgesamt bringt es der Arctic Freezer i35 A-RGB auf Abmessungen von 133 x 91 x 158,5 mm (L x B x H) und stemmt rund 734 g auf die Waage. Kompatibel ist er zu den Intel-Sockeln LGA1700, 1200 und LGA 115x.

Spezifikationen Kühlername Arctic Freezer i35 A-RGB Kaufpreis 42,99 Euro (UVP) Homepage www.arctic.de Kühlertyp Single-Tower-Kühler Maße (mit Lüfter) 133 x 91 x 158,5 mm (L x B x H) Gewicht (mit Lüfter) 734 g Material Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Kühlrippen 54 Stück, Materialstärke 0,4 mm Heatpipes vier 6-mm-Heatpipes, Direct Touch Serienbelüftung ein 120-mm-Lüfter, PWM, 200 - 1.700 U/min Sockel Intel LGA1700, 1200, 115x Garantiedauer sechs Jahre

Der Arctic Freezer i35 A-RGB wird zusammen mit einer sechsjährigen Garantiedauer zu einem Preis ab rund 36 Euro geführt. Drei unserer Leser können den CPU-Kühler nun gemeinsam mit ihrer Hardware im Rahmen eines Lesertests kostenlos testen und dürfen ihn nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als kleines Dankeschön natürlich behalten.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 4. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Arctic!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 4. September 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 5. September 2022

Testzeitraum bis 9. Oktober 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Arctic sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum