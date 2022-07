In Win Mercury AM120S: A-RGB-Lüfter mit nur 20 mm Dicke

Eine der Besonderheiten der neuen In-Win-Gehäuse A3 und A5 ist der vormontierte Lüfter: Das A-RGB-Modell kommt nicht auf die üblichen 25 mm Bauhöhe, sondern nur auf 20 mm. In Win bietet diesen Mercury AM120S auch separat an. Relevant ist das vor allem für Nutzer, die gezielt einen beleuchteten, aber schlanken 120-mm-Lüfter suchen.

Gerade in kleinen SFF-Gehäusen (SFF - Small Form Factor) kann hilfreich sein, wenn Lüfter weniger Platz benötigen. Der Mercury AM120S fällt immerhin einen halben Zentimeter oder 20 Prozent schlanker aus als ein 120-mm-Standardlüfter. In Win setzt auf einen Aufbau, bei dem die Rotorblätter mit einem inneren Rahmen verbunden sind. Dieser Aufbau soll dem Luftstrom zu Gute kommen. Der PWM-Lüfter arbeitet in einem Drehzahlbereich von 400 bis 2.000 U/min und erreicht laut In Win maximal einen Volumenstrom von 60,71 CFM bzw. 103 m³/h. Der statische Druck wird mit 2,72 mmH2O angegeben. An den Lüfterecken gibt es entkoppelnde Gummiflächen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

In Win nutzt die üblichen 3-Pin-A-RGB-Anschlüsse, sorgt aber für ein nützliches Detail: Werden die In-Win-Anschlüsse miteinander verbunden, dann stellt das "Lock-N-Go"-Kabel mit einer Haltenase sicher, dass sich die Anschlüsse besser zusammen halten. Andere A-RGB-Anschlüsse lösen sich oft unbeabsichtigt.

In Win will die Mercury AM120S sowohl einzeln als auch im Dreierpack mit Controller anbieten. Beide Varianten werden bereits im Preisvergleich gelistet, bisher aber noch ohne Preisangaben.