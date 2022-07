In Win A3 und A5: Mini- und Midi-Tower mit minimalistischem Design

Mit dem A3 und dem A5 hat In Win zwei Gehäuse auf den Markt gebracht, die in erster Linie durch ihr minimalistisches Design auffallen. Eher ungewöhnlich ist außerdem, dass In Win bei beiden Modellen auf einen vertikalen Luftstrom setzt. Während das A3 als Mini-Tower maximal für Micro-ATX-Systeme geeignet ist, sollen im A5 auch E-ATX-Mainboards (bis 12" x 11", 30,5 x 28 cm) Platz finden.

Mit A3 und A5 führt In Win eine Serie fort, die mit dem Mini-ITX-Modell A1 begonnen wurde. Die beiden neuen Gehäuse zeigen eine geschlossen gestaltete und seitlich gewölbte Front mit In-Win-Logo. Als kleinen Hingucker gibt es einen goldfarbenen Aluminiumstreifen an der Oberseite. Das getönte Glasseitenteil kann bei A3 und A5 genauso werkzeuglos abgenommen bzw. herausgenommen werden wie das Stahlseitenteil auf der rechten Seite, der Deckel und der Bodenfilter. Bei beiden Modellen wird das ATX-Netzteil vertikal hinter der Front montiert. Dadurch erreicht In Win relativ geringe Gehäusehöhen und stellt sicher, dass das Netzteil nicht den vertikalen Luftstrom stört.

Auch das Kühlsystem ist jeweils identisch. Zwei 120-mm-Lüfterplätze im Deckel können in Kombination mit den beiden 120-mm-Lüfterplätzen am Boden für einen vertikalen Luftstrom genutzt werden. Der einzige vormontierte Lüfter sitzt aber ausgerechnet an der Rückwand. Das 120-mm-Modell Mercury AM120S fällt mit 20 mm Bauhöhe besonders schlank aus und wird von A-RGB-LEDs beleuchtet. Im Deckel kann bei Bedarf ein 240-mm-Radiator montiert werden.

In Win A3: Der Mini-Tower

Das Micro-ATX-Gehäuse A3 misst 215 x 347 x 401 mm (B x H x T) und wiegt 5,24 kg. Das I/O-Panel am rechten Deckelrand bietet einmal USB Typ-C, zweimal USB 3.0 und eine Audiobuchse. Den größten Teil des Deckels nehmen aber Luftöffnungen ein. In Win gibt eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 16,2 cm und eine maximale Grafikkartenlänge von 34 cm an. Es können zwei kombinierte 2,5/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und ein reiner 2,5-Zoll-Laufwerksplatz genutzt werden.

In Win A5: Der große Midi-Tower-Bruder

Das A5 ist mit 277 x 407 x 399 mm (B x H x T) zwar deutlich größer als das A3, als Midi-Tower aber doch eher kompakt. Auch dieses Modell ist für bis zu 16,2 cm hohe CPU-Kühler und bis zu 34 cm lange Grafikkarten geeignet. Bei den Laufwerksplätzen kommt gegenüber dem A3 ein zweiter reiner 2,5-Zoll-Laufwerksplatz hinzu. Das I/O-Panel ist wiederum identisch bestückt.

Im Preisvergleich werden In Win A3 und In Win A5 zwar bereits gelistet, aktuell gibt es aber noch keine Preisangaben.