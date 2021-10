Razer präsentiert eigene Lüfter, AiO, Netzteile und PWM-Controller

Razer enthüllt mit dem Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana und Razer PWM-Fan-Controller sein neues Portfolio an PC-Komponenten, die sich in erster Linie an Enthusiasten richten. Zum Lineup gehören hydraulische Gehäuselüfter, All-in-One-Flüssigkeitskühler, eine Reihe Platinum-zertifizierter Netzteile und Controller. Laut Razer trifft bei den neuen Komponenten Langlebigkeit auf Plug-and-Play-Software, die Informationen zum Wärmemanagement anzeigt. Zudem wurde Razer Synapse für die Nutzung mit einer adressierbaren RGB-Beleuchtung entwickelt.

“Heute erweitern wir das Razer-Ökosystem, expandieren in den Bereich leistungsstarker PC-Komponenten und bringen Razers Expertise in eine völlig neue Kategorie“, so Min-Liang Tan, Mitgründer und CEO von Razer. “Die heute erschienenen Produkte sind nur der Anfang von erstklassigen PC-Komponenten, die wir in naher Zukunft auf den Markt bringen werden. 'For Gamers. By Gamers' steht für das was wir tun, und unsere neuen Komponenten lösen unser Versprechen ein, höchste Qualität für beste Desktop Gaming-Performance zu bieten.”

Razer Kunai sind Gehäuselüfter mit einer hydraulischen Lüfterlager-Technologie. Die Lüfter sind in 120 mm und 140 mm verfügbar und besitzen eine aRGB-Beleuchtung. Beim Razer Hanbo handelt es sich um einen All-In-One-(AIO)-Flüssigkeitskühler, der eine adressierbare RGB-Pumpenkappe besitzt. Die entwickelte Technologie basiert auf einer Partnerschaft zwischen Razer und Asetek. Die PC-Kühllösungen sind in den Größen 240 mm und 360 mm verfügbar. Zudem gab Razer bekannt, dass man die Zusammenarbeit mit Asetek in Zukunft fortführen wird.

Razer Katana sind ATX-Netzteile mit einer Platinum-Zertifizierung. Zudem sind diese vollmodular und besitzen eine Leistung zwischen 750 bis 1.200 W. Außerdem ist ein 1.600-W-Titanium-Netzteil verfügbar. Alle Modelle haben einen aRGB-Lüfter mit Zero-RPM-Modus, wodurch der Lüfter bei geringer Last nicht dreht. Razer Chroma wird ebenfalls unterstützt. Darüber hinaus wird Razer den Pulse-Width-Modulator-(PWM)-Fan-Controller zum Ansteuern von bis zu acht Razer Kunai-Lüftern veröffentlichen. Der Controller wird in die Razer Synapse-Software integriert.

In den USA werden die neuen PC-Komponenten noch in diesem Monat erscheinen, die globale Markteinführung folgt Anfang 2022. Die Razer Kunai liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 50 Euro. Für den PWM-PC-Fan-Controller werden rund 55 Euro fällig. Beim Razer Hanbo und Katana gibt es bislang noch keine Informationen zur UVP.