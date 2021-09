EK-Pro CPU WB sTR Rack: Flacher 1U-Threadripperkühler für Racks

Mit dem EK-Pro CPU WB sTR Rack hat EK Water Blocks einen neuen Wasserkühler vorgestellt, der spezieller kaum sein könnte. Die Einordnung in das Pro-Segment macht schon deutlich, dass sich dieser nicht an den typischen Heimanwender richtet. Gedacht ist er stattdessen für AMDs HEDT-Threadripper-Prozessoren in Racks, also im Server- und Workstationeinsatz.

Dabei kann der EK-Pro CPU WB sTR Rack auch in 1U-Racks verbaut werden - also in Racks, die nur eine Höheneinheit (1¾ Zoll, bzw. 44,45 mm) hoch sind. Ermöglicht wird das durch eine kompakte Bauform und die beiden seitlich sitzenden G1/8-Zoll-Anschlüsse. Laut EK deckt der Kühler die gesamte Heatspreaderfläche der Ryzen-Threadripper-Prozessoren ab. Die Kühlstruktur besteht aus 91 breiten Rillen. Während der Kühlerboden aus Kupfer gefertigt wird, besteht der Deckel aus CNC-bearbeitetem POM Acetal.

Optisch zeigt sich der Profi-Kühler denkbar schlicht und ohne jede Beleuchtung. Die vormontierten Montageschrauben können einfach in die Montagelöcher des Sockels geschraubt werden, die Installation sollte also denkbar einfach möglich sein. Der EK-Pro CPU WB sTR Rack ist für AMD-Sockel sTRX4, Sockel TR4 (Sockel SP3r2) und AMD-Sockel SP3 geeignet.

Im EK-Webshop ist der flache Threadripper-Kühler bereits verfügbar. Er kostet 139,90 Euro.