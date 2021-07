EKWB und Noctua zeigen Kühler für den LGA4189

Die Vorstellung der Xeon-Prozessoren der W-3300-Serie auf Basis von Ice Lake-SP hat auch die Ankündigung dazugehöriger Kühler zur Folge. EK Water Blocks stellt sich zwei Wasserkühler vor, die je nach Installation des Systems in einem Desktop-Gehäuse oder einem Rack untergebracht werden können. Beide passen auf den neu eingeführten LGA4189 und können in einer Workstation mit Single-Socket ebenso eingesetzt werden wie in einem Server mit derer zwei. Im Rahmen der Vorstellung betont EK Water Blocks aber den Single-Socket-Einsatz.

Der EK-Pro CPU WB 4189 soll die TDP von 270 W problemlos beherrschen und damit immer die maximalen Taktraten ermöglichen können. Dazu ist vor allem der Kühlerboden derart dimensioniert, dass der komplette Heatspreader abgedeckt wird. Der vernickelte Kupferkühler nimmt die Abwärme auf und gibt sie an das Wasser weiter. Die Abdeckung erfolgt mittels Acetal.

"We believe that Intel Xeon W-3375 processor customers, in particular, will very much enjoy our specially designed liquid cooling solution“, said Sandi Logar, Head of Enterprise BU at EK. “With 38 cores, 76 threads, and a maximum boost frequency of 4.0 GHz, the Intel Xeon W-3375 packs an incredible amount of power in a single-socket solution. We wanted to create a liquid cooling solution that enables customers to operate at peak performance unconstrained by any thermal restrictions."

Über drei G1/4-Anschlüsse wird der Kühler in den Wasserkühlungskreislauf eingebunden. Sollte die entsprechende Bauhöhe nicht vorhanden sein, bietet EKWB auch noch den EK-Pro CPU WB 4189 Rack Ni + Acetal an. Dieser ermöglicht den Einsatz des Wasserkühlers in einem 1U-Rack. Die Anschlüsse für die Wasserkühlung sind an die Seite versetzt. Zudem bietet der Kühler mit vier Anschlüssen etwas mehr Flexibilität.

Der EK-Pro CPU WB 4189 Ni + Acetal und EK-Pro CPU WB 4189 Rack Ni + Acetal kosten jeweils 139,90 Euro.

Mit dem EK-Pro QDC Kit P360 LGA 4189 bietet EKWB ein komplettes Kit für den Aufbau eines Wasserkühlungskreislaufs an. Darin sind alle Materialien und Komponenten enthalten, die benötigt werden. Das Kit wird für 599,90 Euro angeboten. Vorbestellten werden können die Kühler und das Kit ab sofort, die Auslieferung erfolgt im September.

Noctua mit gleich vier Modellen

Noctua bietet gleich vier Kühler an, die als NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, NH-U9 DX-4189 und NH-D9 DX-4189 4U unterschiedliche Größen vorzuweisen haben – je nach Einsatz in einem Tower-Gehäuse oder eben einem solchen mi vier Höheneinheiten.

Auf dem NH-U14S DX-4189 kommt ein NF-A15 PWM Lüfter zum Einsatz. Beim NH-U12S DX-4189 sind es zwei NF-A12x25, die weiteren Modelle NH-U9 DX-4189 und NH-D9 DX-4189 4U sind mit zwei NF-A9 bestückt.

Während der Luftstrom beim NH-U9 normal zur Längsachse des LGA4189 ausgerichtet ist, verläuft er beim NH-D9 parallel. Der NH-U9 bietet sich daher für Workstations an, bei denen der oberste PCI-Express-Slot nicht blockiert werden darf. Außerdem ermöglicht es dies, dass der Kühler in Richtung der I/O-Blende bläst. Im Gegensatz dazu empfiehlt sich der NH-D9 dann, wenn die warme Luft nach oben abgeführt werden soll.

Durch die Verwendung von Standardkomponenten (wie sie von Intel vorgegeben werden) wie dem Anti-Tilt-Mechanismus, Torx T30 PEEK-Muttern sowie dem CPU Carrier Frame entspricht das Montagesystem von Noctua vollständig den Intel-Richtlinien. Noctua-Kühler der Baureihen DX-3647 und TR4-SP3 können mittels NM-i4189 Montage-Set zum LGA4189 kompatibel gemach werden.

Folgende Preise ruft Noctua für seine Kühler auf: