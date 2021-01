IceGiant ProSiphon Elite: Gigantischer Thermosiphon-Kühler ist endlich verfügbar

Es war im Dezember 2019, als wir das erste Mal über den IceGiant ProSiphon Elite und damit über einen vielleicht bahnbrechenden Kühler berichteten. Der gigantische Thermosiphon-Kühler verspricht nichts weniger als eine Kühl-Revolution - gerade mit Blick auf HEDT-Prozessoren (HEDT - High-End Desktop). Der ursprünglich anvisierte Verkaufsstart im Frühjahr 2020 konnte allerdings nicht gehalten werden. Doch jetzt ist der IceGiant ProSiphon Elite schließlich doch noch auf den Markt gekommen.

Anders als bei einer klassischen Heatpipe trennt das Thermosiphon-Konzept Verdampfungs- und Kondensationszone und soll so auch bei Extremszenarien uneingeschränkt wirkungsvoll bleiben (ausführlicher haben wir das Prinzip bereits in unserer ersten News beschrieben). Die Kühlflüssigkeit zirkuliert trotzdem selbständig durch Ausnutzung physiskalischer Prinzipien, es wird also keine Pumpe benötigt. Das senkt gegenüber einer AiO-Kühlung die Komplexität, erhöht somit die Lebensdauer und schaltet gleichzeitig eine (oft besonders störende) Schallquelle aus.

Optisch könnte man den ProSiphon Elite fast mit einem 240-mm-Radiaor verwechseln - wäre da nicht die Montagelösung für die AMD-Sockel AM4, TR4 und sTRX4 (selbst Threadripper wird also unterstützt) und für die Intel-Sockel LGA 1200, 115x, 1366, 2011(-3) und 2066 an der Unterseite. RAM-Module unter dem Kühler dürfen maximal 48 mm hoch sein. Die Aluminium-Kühlrippenstruktur zeigt vertikale Kühlrippen, die drei Kondensbereiche verlaufen sichtbar horizontal. Am Kühler werden gleich vier 120-mm-Lüfter in Push-Pull-Konfiguration montiert. Diese PWM-Lüfter arbeiten maximal mit 2.300 U/min.

Der Aufbau lässt schon erahnen, dass der ProSiphon Elite die Maße klassischer Luftkühler mühelos sprengt. Mit vier Lüftern misst er enorme 251 x 164 x 129,4 mm (B x H x T). Das Gewicht mit Lüftern liegt bei ebenso extremen 2 kg. Der Kühler wird mit einer Dosierspritze Thermal Grizzly Kryonaut ausgeliefert. Für die Nutzung mit Flüssigmetall ist er hingegen nicht geeignet, da der komplett aus Aluminium gefertigt wird. Zu bedenken ist auch, dass der Kühler ein Umdenken beim Gehäuseluftstrom nötig macht. Während typische Luftkühler auf einen horizontalen Luftstrom hin ausgelegt sind, profitiert der ProSiphon Elite von einem vertikalen Luftstrom. Der Hersteller empfiehlt deshalb die Nutzung von Deckellüftern.

Bei Caseking ist der gigantische Thermosiphon-Kühler ab sofort verfügbar. Er kostet dort 184,90 Euro. Damit landet IceGiant im Preisbereich hochklassiger 360-mm-AiO-Kühlungen. Das Versprechen einer langen Lebensdauer untermauert der Hersteller mit einer Garantiedauer von zehn Jahren.