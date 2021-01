Lian Li UNI FAN SL140 RGB PWM: Daisy-Chain-Lüfter wächst auf 140 mm

Lian Lis UNI FAN-Konzept kann durch ein patentierte Schnellverbindungssystem im Daisy-Chaining-Stil lästiges Kabelchaos drastisch reduzieren und so für Ordnung sorgen. Mit dem UNI FAN SL120 PWM gab es bisher allerdings nur ein 120-mm-Modell. Jetzt stellt Lian Li ihm mit dem UNI FAN SL140 RGB PWM ein größeres Geschwistermodell im 140-mm-Format zur Seite.

Auch die UNI FAN SL140 RGB PWM werden mit Pin-Kontakten ausgestattet, so dass mehrere Lüfter einfach zusammengesteckt werden können. Mit einem einzelnen Kabelmodul können so bis zu vier Lüfter in einer Daisy-Chain betrieben werden. Das neue 140-mm-Modell erreicht eine Maximaldrehzahl von 1.500 U/min. Der maximale Volumenstrom wird mit 119,7 m³/h, der maximale Druck mit 1,67 mmH²O angegeben.

In jedem Lüfter verbaut Lian Li insgesamt 32 A-RGB-LEDs. Die Hälfte davon sitzt auf der Vorderseite, die andere Hälfte auf der Rückseite. Aluminiumelemente sollen die Lüfter zusätzlich aufwerten. Im 2er-Set UNI FAN SL140 RGB PWM ist ein RGB- und Lüfter-Controller inklusive. Zur Erweiterung wird der Lüfter auch einzeln angeboten. Käufer haben die Wahl zwischen schwarzen und weißen Lüftern.



Bei Caseking sind die Lian Li UNI FAN SL140 RGB PWM ab sofort lieferbar. Ein einzelner Lüfter kostet 29,90 Euro, das Doppelpack mit Controller hingegen 69,90 Euro.

