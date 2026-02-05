Werbung

Die Raspberry Pi Foundation reagiert auf die anhaltende DRAM‑Krise nicht nur mit deutlichen Preisanpassungen für die meisten ihrer Einplatinencomputer, sondern auch mit einer neuen Hardware‑Revision des Raspberry Pi 4 Model B. Das geht aus einer Product-Change-Notice hervor, die sich über das Portal finden lässt.

Die neue Variante trägt die Bezeichnung "Model B Rev 1.5" und sieht erstmals die Bestückung mit zwei LPDDR4‑Speicherbausteinen vor, statt wie bislang mit nur einem Package. Auf dem überarbeiteten PCB bleibt der bisherige RAM‑Platz auf der Oberseite erhalten, zusätzlich kommt auf der Unterseite eine zweite Bestückungsfläche hinzu. Ziel der Anpassung ist es, die Beschaffung von Speichermodulen für das Unternehmen zu flexibilisieren und damit weniger abhängig von einzelnen, hochdichten DRAM‑Varianten zu sein, deren Preise zuletzt stark gestiegen sind.

Technisch ändert sich nichts: Es bleibt beim Broadcom-SoC BCM2711, der mit vier ARM-Cortex‑A72‑Kernen ausgestattet ist und mit einem Basistakt von 1,5 GHz arbeitet. Als Grafikeinheit kommt eine VideoCore‑VI‑GPU zum Einsatz, die unter anderem Hardware-Decoding für H.265/HEVC (bis 4K60) sowie H.264 bietet und zwei HDMI‑2.0‑Ausgänge ansteuern kann. Die Platine stellt darüber hinaus die bekannten Schnittstellen wie USB 3.0, Gigabit‑Ethernet oder die MIPI‑CSI/DSI‑Ports sowie diverse I/O‑Blöcke bereit. Die gewohnten Speicherausbaustufen mit 2, 4 oder 8 GB bleiben bestehen, lediglich die interne Umsetzung auf der Platine kann je nach Fertigungscharge aus einem einzelnen oder zwei RAM‑Chips bestehen.

Auf Software‑Seite wird das Board wie bisher als Raspberry Pi 4 Model B erkannt, lediglich die Revisionskennung unterscheidet sich. Laut CNX‑Software lässt sich die neue Revision über "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5" in /proc/cpuinfo identifizieren, unterstützt wird sie von Bootloader‑Versionen ab dem 9. Januar 2026. Parallel kommt ein optimierter Fertigungsprozess zum Einsatz, der die Kosten zusätzlich drücken soll.

Die Raspberry Pi Foundation hatte in den vergangenen Wochen die Preise für zahlreiche Modelle stark angehoben. Nach ersten Anpassungen im Herbst und Dezember 2025 folgte in dieser Woche die nächste Runde, die vorwiegend Geräte mit 2 GB oder mehr RAM betrifft. Teilweise sind die Preise um 10 bis 60 US-Dollar gestiegen. Das aktuelle Spitzenmodell, der Raspberry Pi 5, kostet mit 16 GB RAM jetzt stolze 205 US-Dollar. Die Stiftung stellt jedoch in Aussicht, die Aufschläge wieder zurückzunehmen, sobald sich der Speichermarkt stabilisiert hat.