Werbung

ASUS hat den Marktstart des NUC 15 Pro und NUC 15 Pro+ bekannt gegeben, kompakte Mini-PCs, die unter anderem für anspruchsvolle Anwendungen wie KI-Entwicklung und Datenvisualisierung konzipiert wurden. Beide Modelle sind mit den neuesten Intel-Core-Ultra-Prozessoren der Serie 2 ausgestattet, die auf dem Intel 18A-Prozess basieren und eine Leistungssteigerung von 18 % gegenüber der Vorgängergeneration versprechen. Die Prozessoren erreichen dabei laut ASUS bis zu 99 Plattform-TOPS, was sie besonders leistungsfähig für vielfältige Workloads machen soll.

Der NUC 15 Pro unterstützt bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher mit bis zu 6.400 MHz über zwei SO-DIMM-Steckplätze. Für die Grafikleistung sorgt die integrierte Intel-Arc-GPU. In puncto Konnektivität bieten beide Modelle fortschrittliche Optionen. WiFi 7 soll Download-Geschwindigkeiten von bis zu 46 Gbit/s ermöglichen und unterstützt bis zu 16 gleichzeitige Streaming-Geräte. Zudem unterstützt Bluetooth 5.4 Datenübertragungsraten von bis zu 50 Mbit/s und will stabile Verbindungen zu mehreren Geräten gleichzeitig ermöglichen. Die WiFi Proximity Sensing-Technologie soll dabei die Anwesenheit des Benutzers erkennen und den PC automatisch sperren oder aktivieren können.

Für den Anschluss externer Displays bieten die Mini-PCs zwei HDMI 2.1- und zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, die den Betrieb von bis zu vier 4K-Displays ermöglichen. Eine neue Power-Sync-Funktion erlaubt es, den Monitor auch über die HDMI CEC-Schnittstelle synchron mit dem Mini-PC ein- oder auszuschalten, was die Energieeffizienz steigern soll.

Das kompakte Design der Geräte kann dazu die Integration in verschiedene Umgebungen erleichtern. Mit einem Gewicht von etwa 600 g und kompakten Abmessungen sind der NUC 15 Pro und der NUC 15 Pro+ leicht und flexibel einsetzbar. Ein aufklappbares Hebeldesign ermöglicht zudem einen werkzeuglosen Zugang zum Inneren des Gehäuses, was schnelle und bequeme Upgrades von RAM oder Speicher erlaubt. Zudem verfügen die Geräte über zusätzliche interne Header und Erweiterungszubehör, um den Mini-PC an spezifische geschäftliche Anforderungen anpassen zu können.

Die Unterstützung für Headless Display ermöglicht zudem den Betrieb ohne physischen Monitor, was den NUC 15 Pro ideal für Server, digitale Beschilderungen und Fernverwaltung machen kann. Virtuelle Anzeigefähigkeiten wollen dazu die Verwaltung mehrerer virtueller Bildschirme für Entwicklung und Tests erleichtern, was die betriebliche Flexibilität erhöhen kann.

Der ASUS NUC 15 Pro und NUC 15 Pro+ ist ab sofort in verschiedenen Versionen beginnend ab 605 Euro (UVP) erhältlich.