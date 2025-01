Werbung

Die Acer Revo Box AI (RB102- LNL) ist ein vielseitiger Mini-PC für alle, die möglichst viel Leistung auf kleinstem Raum haben möchten. Mit einem Volumen von nur 0,75 Liter und einem Gewicht von gerade einmal 0,5 kg sowie einem flexiblen Design, das sowohl flache als auch aufrechte Positionierung ermöglicht (unterstützt durch einen integrierten Standfuß), will der neue Mini-PC von Acer überzeugen.

Angetrieben von den Intel-Core-Ultra-Prozessoren (Series 2) liefert die Revo Box AI viel Leistung für alltägliche Aufgaben, Unterhaltung und Multitasking. In Kombination mit Intel-Arc-Grafik und bis zu 32 GB LPDDR5X-Speicher soll das Gerät aber auch anspruchsvolle Anwendungen bewältigen können. Für eine schnelle und sichere Anmeldung soll der der integrierte Fingerabdruckleser sorgen.

Vielfältige Anschlüsse wie DisplayPort, HDMI 2.1, USB 4 Typ-C und zwei 2,5G-Ethernet-Anschlüsse begleiten das Gerät und bieten umfassende Konnektivität. Dank WiFi 6E soll obendrein eine schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindung garantiert sein. Abgerundet wird das Paket durch eine optionale kabellose Elite-19-Maus und -Tastatur, die präzises Arbeiten und komfortables Tippen ermöglichen möchte. So ausgerüstet will die Acer Revo Box AI eine ideale Lösung für leistungsstarkes Arbeiten und Entertainment in einem kompakten wie vielseitigen Format sein.

Die neue Acer Revo Box AI (RB102- LNL) wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 verfügbar sein. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.