Gaming-NUC von ASUS passt in ein 2,5-l-Gehäuse

Gaming-NUC von ASUS passt in ein 2,5-l-Gehäuse

Werbung

ASUS hat heute, Monate nach der Übernahme des NUC-Geschäfts von Intel, die wohl erste Eigenentwicklung vorgestellt. Dabei handelt es sich um den ROG NUC 970 und den ROG NUC 760, die es beide in zwei Grundkonfigurationen und daneben in einigen weiteren Ausstattungsvarianten geben wird.

Das Gehäuse des ROG NUC 970 und des ROG NUC 760 misst 270 x 180 x 50 mm und hat demnach ein Volumen von etwa 2,5 l. Neben der Größe ist sicherlich die Hardwareausstattung das besondere Merkmal, denn ASUS versucht die höchstmögliche Leistung in dieses kleine Gehäuse zu pressen. Verbaut ist entweder ein Intel Core Ultra 9 185H oder ein Core Ultra 7 155H und daraus ergibt sich die erste Stelle der freistelligen ROG-NUC-Produktnummer. Die übrigen beiden Stellen resultieren aus der verbauten Grafikkarte. Bei diesen handelt es sich um eine NVIDIA GeForce RTX 4060 oder GeForce RTX 4070 – wobei nicht ganz klar ist, ob es sich um die Desktop-Varianten oder die Laptop-GPU handelt.

Immer verbaut sind 2x 8 GB an DDR5-5600. In die SO-DIMM-Steckplätze kann der Käufer aber auch andere Module stecken, denn sie sollen einfach zugänglich sein. Der maximale Ausbau liegt laut ASUS bei 2x 32 GB.

Ebenfalls immer verbaut ist eine PCIe-SSD mit 512 GB. Im Gehäuse stehen zudem drei weitere PCIe-4x4-Steckplätze zur Verfügung, die mit weiteren SSDs bestückt werden können. Diese sollen ebenfalls einfach zugänglich sein.

Die Anbindung an das heimische Netzwerk kann per WiFi 6E oder 2.5GbE stattfinden. An der Front des Gehäuses stehen zweimal USB 3.2 Gen 2 Typ-A, ein Audio-Port und ein SD-Kartenleser zur Verfügung. Auf der Rückseite sind es jeweils zweimal USB 3.2 Gen 2 Typ-A, USB 2.0 Typ-A, einmal Thunderbolt 4, bzw. USB4, ebenfalls einmal HDMI 2.1, zweimal DisplayPort 1.4a sowie ein Anschluss für das Netzteil. Bei diesem handelt es sich um ein externes Netzteil mit einer Ausgansleistung von 330 W.

Der Preis für den ROG NUC 760 liegt bei 1.629 US-Dollar. Das größere Modell ROG NUC 970 kostet 2.199 US-Dollar. Die Gaming-NUCs sind somit weiterhin kein günstiges Vergnügen. Euro-Preise und einen Termin für die Verfügbarkeit in Deutschland haben wir nicht.