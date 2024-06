ASUS arbeitet an einem AI-NUC mit Lunar Lake

In der Durchsicht der Fotos von der Messe ist uns noch ein Thema in die Hände gefallen, welches sich in den News bisher nicht wiedergefunden hat. ASUS stellte auf seinem Messestand den ersten AI-NUC alias Lunar Canyon aus. Im Inneren arbeitet natürlich ein Lunar-Lake-Prozessor – welche Variante genau verrät ASUS nicht.

Angaben zu den technischen Daten macht ASUS auch über den Prozessor hinaus nicht. Wir können bereits ein paar Worte zum Gehäuse verlieren. Auf der Vorderseite finden sich zweimal USB 3 mit 5 GBit/s sowie einmal Thunderbolt und einen Kopfhörer-Anschluss. Links sitzt der Ein/Ausschalter, rechts ist offenbar eine Copilot-Taste zu finden, die dann den Assistenten aufrufen soll. Welchen Sinn dies allerdings am Gehäuse des NUC hat, sei einmal dahingestellt.

Auf der Rückseite befinden sich der Anschluss für das externe Netzteil und ein 2.5GbE-Netzwerkport ist vorhanden. Hinzu kommen einmal HDMI 2.1, Thunderbolt und zweimal USB 3 mit 10 GBit/s. Ob die Thunderbolt-Anschlüsse bereits Thunderbolt 5 sprechen oder noch den Vorgänger-Standard verwenden, ist nicht bekannt.

Wir sind gespannt, welchen Preis ASUS für den Lunar Canyon aufrufen wird. Sollte dieser einen interessanten Preispunkt finden, könnte das System mit einer Aufstellfläche von einer Handfläche zu einem schicken Kleinstsystem werden. Natürlich wird der Lunar-Lake-Prozessor zunächst einmal beweisen müssen, was in ihm steckt. Wir rechnen im September mit ersten Erkenntnissen dazu.

Auf Basis von Lunar Lake wird es ab dem dritten Quartal neben den Notebooks der Partner sowie den kleinen Komplettsystemen wie dem Lunar Canyon auch ein Development-Kit mit Lunar-Lake-Prozessor direkt von Intel geben. Das Dev-Kit soll dann später auf Panther Lake umgerüstet werden können. Auf Nachfrage bestätigte Intel noch auf der Computex, dass dies nicht bedeutet, dass es das Dev-Kit für Panther Lake noch einmal so in der Form geben wird, sondern, wer dies für Lunar Lake ersteht, wird auf Panther Lake wechseln können. Vermutlich wird man dies über die Compute-Element tun, wie wir sie von Intel schon kennen.