Zur letztjährigen next-@Acer-Pressekonferenz im April schickte Acer mit dem Predator Orion X ein neues, aber deutlich kompakteres und innovatives High-End-Komplettsystem ins Rennen, welches sich über den bisher bekannten Modellen, wie dem Orion 7000, 5000 oder dem Orion 3000 positionierte. Zur Computex 2024 folgt nun das erste Update.

Dabei handelt es sich allerdings lediglich um ein Hardware-Upgrade. Während in der Erstauflage noch ein Intel-Prozessor der 13. Core-Generation seine Dienste verrichtete, schwenkt Acer nun auf die aktuellste Generation um und liefert den Orion X ab sofort bis hin zum Intel Core i9-14900KS aus. Spieler freuen sich im Spitzenmodell außerdem über eine NVIDIA GeForce RTX 4090, können aber auch auf bis zu 32 GB DDR-Arbeitsspeicher mit 5.600 MHz sowie auf maximal zwei NVMe-SSDs mit jeweils 1 TB Speicherkapazität zurückgreifen.

Die Basis bleibt ein kompaktes Mini-ITX-Mainboard mit zahlreichen Anschlüssen wie USB 3.2 Gen2x2 Typ-C, USB-A oder 3,5-mm-Klinke und WiFi. In der Basisversion wird die Hardware luftgekühlt, gegen Aufpreis montiert Acer eine Wasserkühlung.

Das Gehäuse des Acer Predator Orion X hat man nicht weiter angefasst und so bleibt es bei einem äußerst futuristischen Design, dessen Abmessungen 218 x 178 x 151 mm (T x B x H) betragen und das somit auf ein Volumen von 16 Litern kommt. Der Aufbau ist in drei Zonen unterteilt: Zone 1 ist für das Mainboard und Prozessor sowie für das Netzteil vorgesehen, Zone 2 beherbergt hingegen die Grafikkarte sowie zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze. Beide befinden sich jeweils am äußeren Rand, mittig ist die dritte und letzte Zone untergebracht, wobei hier überwiegend die Kühlung angesiedelt ist. Je nach Ausstattung befindet sich dort der Wärmetauscher für die Wasserkühlung.

Alle Zonen lassen sich über einen Hebelmechanismus einfach öffnen, womit ein späteres Upgrade möglich ist. Die Seitenteile sind per Meshgitter luftig gehalten. Natürlich ist ein ausgeklügeltes Beleuchtungssystem integriert.

Der Acer Predator Orion X soll in Kürze mit Intel Core i9-14900KS nach Deutschland kommen. Das aktuelle Basismodell ist ab 2.499 Euro zu haben. In unserem Test konnte das System durchaus überzeugen.