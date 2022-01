Predator Orion 5000 und 3000: Neue Gaming-Systeme von Acer

Zum Auftakt der CES 2022, welche offiziell am morgigen Mittwoch in Las Vegas starten wird, kündigte Acer am Abend die Neuauflage seiner beiden Gaming-Desktops Predator Orion 3000 und Predator Orion 500 an. Beide Systeme wurden speziell für Spieler entwickelt und sollen mit einer besonders hohen Performance sowie einem schicken, farbenfrohen Design auf sich aufmerksam machen.

Die neue Modellgeneration des Acer Predator Orion 5000 wird nun einen Core-i7-Prozessor auf Alder-Lake-Basis mit einer NVIDIA GeForce RTX 30 kombinieren, wobei in der Maximalausstattung eine NVIDIA GeForce RTX 3080 konfiguriert werden kann. Dazu gibt es bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und maximal zwei 2-TB-SSDs mit PCI-Express 4.0 im schnellem RAID-Verbund. Gekühlt wird die gesamte Hardware über eine Vielzahl von hauseigenen FrostBlade-2.0-Lüftern, die mit einer schicken ARGB-Beleuchtung ausgerüstet sind.

Das obsidianfarbene Gehäuse aus geschwärztem Glas und Metallgewebe erlaubt einen vorsichtigen Blick in das Innere und setzt die Komponenten gekonnt in Szene. Gleichzeitig ist das Chassis so konzipiert, dass es leicht geöffnet werden kann, um die Hardware bei Bedarf austauschen zu können. Natürlich dürfen Gaming-Extras wie 2,5-GbE mit Killer-Funktionalität, USB Typ-C, eine Vielzahl an USB-Typ-A-Schnittstellen und integriertes WiFi 6E sowie Sound für DTS:X Ultra nicht fehlen.

Je nach Konfiguration soll der neue Acer Predator Orion 5000 noch im Laufe des ersten Quartals 2022 zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 2.900 Euro in die Läden kommen.

Der Acer Predator Orion 3000 als kleineres Schwestermodell soll zur gleichen Zeit ab 1.099 Euro verfügbar werden. Er setzt ebenfalls auf einen Core-i7-Prozessor der 12. Generation, basiert allerdings auf dem günstigeren B660-Chipsatz und macht schon bei einer NVIDIA GeForce RTX 3070 in der Maximalausstattung Halt. Der Midi-Tower lässt sich mit bis zu 64 GB DDR4-RAM mit 3.200 MHz und bis zu 2 TB PCI-NVMe-SSD-Speicher ausrüsten. Zusätzlich kann eine 6 TB SATA-HDD konfiguriert werden.

Die Optik ähnelt der des größeren Bruders und bietet ebenfalls eine gläserne Seitenwand mit zahlreichen RGB-Lüftern. Killer-Gigabit-LAN, WiFi 6E und DTS:X Ultra wird es hier geben.