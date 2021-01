PC-Modding: Turnschuh mit integrierter GeForce RTX 3080

Hardwareluxx und Casemodding gehört zusammen wie der Strand und das Meer. Bei unserem alljährlichen Modding-Contest finden sich bereits seit 10 Jahren immer wieder außergewöhnliche Kreationen, die selbst unsere Redaktion in Staunen versetzen. Sowohl Themenbereiche wie "Gold Rush" oder aber komplexe Umbauten, die mehr an ein Kunstwerk als an einen Rechner erinnern, haben wir schon gesehen. Auch wenn die meisten Teilnehmer unseres Contests ihre Gehäuse aus Spaß an der Freude umbauen und somit ihr Hobby ausleben können, gibt es auch immer wieder professionelle Künstler, die beim Umbau eines Computers ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

So auch Artifact Studios, die sich in erster Linie auf das Individualisieren von Sneakern spezialisiert haben. Jetzt haben Kunstschaffende in Zusammenarbeit mit dem Hersteller NZXT beide Welten kombiniert und aus einem Turnschuh ein PC-Gehäuse gezaubert. Dabei kann sich das Kunstwerk nicht nur optischen sehen lassen, sondern hat auch hardwareseitig einiges zu bieten. So kam unter anderem eine angepasste NVIDIA GeForce-RTX-3080-Grafikkarte zum Einsatz. Damit der Rechner auch ausreichend gekühlt wird, setzt Artifact Studios auf einen NZXT AiO-Kraken-Kühler inklusive OLED-Anzeige.

Aktuell ist allerdings unklar, welche Komponenten sonst noch verwendet wurden. Zwar gewährt das Video einen Blick in das Innere des Schuhs, hierbei scheint es sich allerdings eher um Renderbilder zu handeln, als um einen tatsächlich funktionstüchtigen PC. Somit bleibt abzuwarten, ob NZXT in naher Zukunft noch weitere Details des Kunstwerkes veröffentlichen wird. Aber auch wenn es sich bei dem Sneaker um keinen funktionierenden Computer handelt, ein Hingucker ist die Kreation von Artifact Studios allemal.

Wer noch weitere Kreationen der Künstler bewundern möchte, findet entsprechendes Bildmaterial auf dem offiziellen Instagram-Account des Studios.