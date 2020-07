Neuer iMac: Leaker verrät das einige Produkte bereit zur Auslieferung sind

Aktuell wird eine aktualisierte Version des iMac von zahlreichen Apple-Usern herbeigesehnt. Dabei spielt bei den meisten Kaufinteressenten noch nicht mal das mögliche neue Design, das seit Wochen schon in der Gerüchteküche hochkocht, eine signifikante Rolle. Vielmehr geht es darum, endlich einen iMac bestellen zu können, der über aktuelle Hardware verfügt. Eigentlich war bereits zum WWDC 2020 mit der Vorstellung bzw. der Bekanntgabe eines neuen Updates des iMac zu rechnen, jedoch wurden kurz vor dem Start der Apple-Entwicklerkonferenz sämtliche Hardwareankündigungen gestrichen. Warum dies geschehen ist bleibt weiterhin unklar. Allerdings scheint das lange Warten nun bald eine Ende zu haben.

Wie sich dem Twitter-Profil L0vetodream entnehmen lässt, sind einige Apple-Produkte bereit zur Auslieferung. Um welche Produkte es sich dabei genau handelt, ist zwar nicht bekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass es sich hierbei unter anderem um einen neue Version des iMacs drehen wird. Der Twitter-Leaker lag bereits in der Vergangenheit mit dem Startdatum des iPhone SE beziehungsweise dem iPad Pro 2020 richtig. Somit scheint die Person, die hinter dem Twitter-Profil steckt, gute Verbindungen zur Apple-Lieferkette zu besitzen.

Ob neben dem erwarteten iMac auch noch weitere Apple-Produkte veröffentlicht werden, bleibt zunächst abzuwarten. Es wäre jedoch für das kalifornische Unternehmen eher untypisch, Neuvorstellungen ohne eine entsprechende Veranstaltung einfach zu veröffentlichen - in der Regel werden nur Updates per Pressemitteilung angekündigt. Jedoch sind in der Vergangenheit auch neue Bilder von Apples Ladematte aufgetaucht. Somit wäre diese definitiv ein möglicher Releasekandidat für die Zukunft.