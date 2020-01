Im chinesischen Forum von Koolshare sind einige Informationen zu einem Intel-NUC auf Basis von Ghost Canyon aufgetaucht. Dieser soll das vor gut zwei Wochen aufgetauchte Compute-Modul "The Element" verwenden, was einen einfachen Austausch der wichtigen Hardware ermöglichen soll. Bereits mehrfach gab es Ansätze für solch kompakte Platinen, die dann universell eingesetzt werden können sollen. Offenbar wagt Intel tatsächlich einen neuen Anlauf für ein solches Konzept.

Der NUC auf Basis von Ghost Canyon soll als NUC 9 Extreme auf den Markt kommen. Es soll verschiedene Varianten des Compute-Moduls geben, die sich dann durch den Prozessor unterscheiden. In der High-End-Variante dürfte ein Intel Core i9-9980HK mit acht Kernen zum Einsatz kommen. In der mittleren Ausstattungsvariante sind es den Angaben zufolge ein Core i7-9750H mit sechs Kernen und in der kleinsten Variante ein Core i5-9300H mit vier Kernen.

Zudem soll der NUC 9 Extreme einen PCI-Express-3.0-Steckplatz mit 16 Lanes bieten, um hier eine Single-Slot-Grafikkarte einzubauen. Daneben ist ein x4-Steckplatz vorhanden. Neben dem Prozessor und den Erweiterungen über die Steckplätze bietet der NUC 9 Extreme zwei SO-DIMM-Steckplätze. Die SO-DIMM-Steckplätze befinden sich auf dem Compute-Modul. Weiterhin vorhanden sind 3x M.2 für entsprechende SSDs – samt der Unterstützung für den Optane Memory in Form der M10, M15 und H10.

An Anschlüssen vorhanden sind 1x HDMI 2.0a, 2x Thunderbolt 3, 2x Gigabit-Ethernet, 6x USB 3.1 Gen 2 und 1x SDXC-Kartenleser. Zwei zusätzliche 3.1-Anschlüssen befinden sich an der Front. An drahtlosen Kommunikationstechniken unterstützt werden WiFi 6 und Bluetooth 5.0. Das Ganze packt Intel zusammen mit einem 500-W-Netzteil in ein Gehäuse mit Abmessungen von 238 x 216 x 96 mm, was einem Volumen von 5 l entspricht.

Das Netzteil wird durch einen kleinen Lüfter belüftet. Auf der Unterseite des Gehäuses befinden sich zwei weitere Lüfter, die das Gehäuse mit Frischluft versorgen sollen.

Wann der NUC 9 Extreme auf den Markt kommen soll, ist derzeit nicht bekannt.

Das Compute-Modul "The Element"

Beim Compute-Modul "The Element" handelt es sich um ein Konzept von Intel, welches offenbar den Weg in ein finales Produkt schaffen wird. Beim Modul handelt es sich um ein kompaktes Mainboard auf einem PCB mit PCI-Express-Interface. Auf dem PCB befinden sich der Prozessor, der Chipsatz und der Arbeitsspeicher. Außerdem werden darüber die wichtigsten Anschlüsse angeboten. Die Prozessoren sind nicht gesockelt, sondern als BGA direkt auf dem PCB verlötet.

Gezeigt hat Intel das Compute-Modul gegenüber Anandtech mit einem Xeon-Prozessor, die obige News bezieht sich auf Core-Prozessoren der 9. Generation, natürlich aber wäre auch der Einsatz eines Core-Prozessors der 10. Generation auf Basis von Comet Lake oder Ice Lake möglich.

Das gesamte Modul hat eine Höhe von zwei Slots. Dies umfasst auch die Kühlung des Prozessors, die durch einen Axiallüfter erfolgt. Seitlich wird die kühle Luft angesaugt und durch den Kühler wird sie dann in Richtung der Slotblende hinausgeblasen. Ein Kühlkörper liegt auf den wichtigen Komponenten auf und besitzt feine Lamellen. Die Stromversorgung des Compute-Moduls erfolgt über den PCI-Express-Steckplatz und einen 8-Pin-Anschluss, so dass laut Spezifikation 225 W an das Modul gebracht werden können.

Erster Einsatzzweck des Compute-Moduls scheinen nun also die NUCs zu sein. Ob Intel das Konzept auch auf andere Produktgruppen ausweiten wird, bleibt abzuwarten.

Update: Vorstellung zur CES

Auf der CES, die heute ihre Pforten öffnet, wird Intel den NUC 9 Extreme alias Ghost Canyon offiziell vorstellen. Im Rahmen einen Performance Workshop hat bereits eine Vorschau auf den NUC mit dedizierte Grafikkarte geben. Die dort preisgegebenen Details bestätigen die obige Meldung. Somit kann Intel in dieser Hinsicht wohl kaum noch mit Neuigkeiten aufwarten.