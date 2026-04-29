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Offenbar streicht ein weiterer NVIDIA-Partner die Segel und wird zukünftig keinerlei Grafikkarten mehr anbieten. GALAX, bekannt für seine Extreme-OC-Lösungen und auffälligen Grafikkarten in weißem Design und speziellen Overclocking-Funktionen, sowie die europäische Marke KFA2 werden vom Markt verschwinden. Palit wird den Support im Hinblick auf zukünftige RMA-Anfragen etc. übernehmen.

GALAX wurde 1994 in Hongkong gegründet und bot über die vergangenen 32 Jahre immer die neuesten Grafikkarten-Generationen mit NVIDIA-GPU an. Bekannt ist GALAX vorwiegend für seine HOF-Serie (Hall of Fame). Eine aufwendige Stromversorgung und das dazugehörige PCB-Design zusammen mit selektierten GPUs machten die GALAX-Karten im XOC-Bereich besonders beliebt.

Palit nennt in seiner offiziellen Stellungnahme Lieferengpässe als ausschlaggebenden Grund für die Schließung und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb von GALAX. Insbesondere der im Zuge des Ausbaus von KI-Rechenzentren zunehmend erschwerte Zugang zu Rohstoffen habe die Situation verschärft. Als deutlich größerer Hersteller von AICs dürfte Palit zudem von höheren Abnahmemengen profitieren und dadurch Rohstoffe zu günstigeren Konditionen beziehen, was sich potenziell positiv auf die eigene Geschäftsentwicklung auswirken kann.

Dear Customers: With the aim of enhancing management and operation efficiency as well as responding to the supply constraints of various raw materials caused by the AI era, Palit Group believes it is necessary to further integrate all resources to strengthen and provide better support to customers. We decided to reorganize and consolidate all our brands. Starting from April 1, 2026, the Galaxy brand will be directly operated within Palit Group. - Stellungnahme von Palit

Hierzulande waren die Karten von GALAX, wenn überhaupt, nur selten direkt aus dem Handel verfügbar.

Der letzte große Grafikkarten-Hersteller, der vom Markt verschwand, war im Jahre 2022 EVGA. EVGA hatte in den USA einen Marktanteil von 40 % und kämpfte sicherlich auch durch die Einführung weiterer Produktgruppen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, letztendlich aber dürfte die immer restriktivere Produktpolitik seitens NVIDIA dazu geführt haben, dass EVGA keinerlei sinnvolle Fortsetzung der Geschäfte mehr gesehen hat.