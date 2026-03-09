Werbung

Mit der Arc Pro B60 und B50 versucht Intel im KI-Workstation-Segment eine Lücke zu füllen. Während sich die Arc Pro B50 (Test) klar durch ein attraktives Preis/Leistungsverhältnis auszeichnen soll, gibt es die größere Arc Pro B60 von Maxsun sogar als Dual-GPU-Lösung. Mit der Maxsun Intel Arc Pro B60 Dual 48G Liquid hat man diese nun sogar in einer wassergekühlten Version vorgestellt.

Mit Abmessungen von 300 x 110 x 20 mm zeigt sich auch gleich einer der Vorteile der Wasserkühlung: Die Karte belegt nur einen Slot und somit lassen sich gleich mehrere dieser Karten dicht nebeneinander packen. Die TDP verbleibt bei 400 W. Die Abwärme dürfte sich mehr oder weniger gleichmäßig auf die zwei GPUs mit jeweils 20 Xe2-Kernen und die jeweils 24 GB GDDR6-Speicher verteilen. Die insgesamt 48 GB an vorhandenem Grafikspeicher teilen sich an einem jeweils 192 Bit breiten Speicherinterface auf die beiden GPUs auf. Somit kommen diese auf eine Speicherbandbreite von jeweils 456 GB/s.

Die wassergekühlte Variante der Intel Arc Pro B60 Dual 48G Liquid hat man gemeinsam mit abee entwickelt. abee ist ein hierzulande eher unbekannter Hersteller für Gehäuse und auch Kühllösungen.

Aufgrund der Wasserkühlung spricht Maxsun von einer besonders niedrigen GPU-Temperatur von bis zu 61 °C. Die beiden Wasseranschlüsse sind in Form zweier Schlauchtüllen am hinteren Ende der Karte zu finden. Dort sitzt auch der 12V-2x6-Anschluss zur zusätzlichen Versorgung der Karte. Darüber hinaus hat Maxsun hier auch noch einen Lüfteranschluss platziert.



Auf der nur ein Slot breiten Slotblende bringt Maxsun zudem noch jeweils einen DisplayPort-1.2- und HDMI-2.1a-Anschluss für jede GPU unter. Insgesamt also vier Display-Ausgänge. Diese werden im Anwendungsbereich einer solchen Karte aber wohl weniger wichtig sein.