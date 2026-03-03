News
MSI stellt World-of-Warcraft-Sondereditionen vor

Bereits zur Mitte des vergangenen Jahres deutete MSI zwei neue Sondermodelle für die kommende Erweiterung von World of Warcraft an. Nun hat der Hersteller diese offiziell vorgestellt. Aus technischer Sicht basieren die beiden Sondermodelle auf der NVIDIA GeForce RTX 5070 (Test). Hinsichtlich der eingesetzten Kühlung handelt es sich um farblich angepasste Varianten der GeForce RTX 5070 12G Gaming Trio OC.

Zwei Varianten wird es geben: eine dunkle Void-Edition in dunklen Blau- und Violett-Farbtönen. Sie soll den aufziehenden Leeresturm darstellen. Diese "Edition richtet sich an alle, die sich den Schatten anschließen, an der Seite von Xal’Atath marschieren oder die Macht der Leere gegen ihre Feinde einsetzen."

Die Light-Edition "verkörpert das strahlende Vermächtnis Azeroths." Weiß, cremefarben und Gold dominieren die Optik dieses Modells.

Die MSI × World of Warcraft: Midnight GeForce RTX 5070 Light Edition und Void Edition sind ab sofort weltweit in limitierter Stückzahl erhältlich. Laut MSI liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 799 Euro ohne Mehrwertsteuer. Damit wären die Sondermodelle trotz einer Limitierung recht teuer, denn die günstigsten Modelle der GeForce RTX 5070 gibt es ab 600 Euro.

Als Bezugsquellen nennt MSI den eigenen Webshop, sowie Alternate und Mindfactory:

