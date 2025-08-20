News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#MSI #GeForce-RTX #NVIDIA #gamescom #WoW #World-of-Warcraft

WoW Midnight Edition

MSI bringt Anfang 2026 Sonderedition

Portrait des Authors


MSI bringt Anfang 2026 Sonderedition
2

Werbung

Bereits auf der letzten BlizzCon angekündigt, hat Activision Blizzard auf der gamescom die nächste Erweiterung für World of Warcraft namens Midnight in weiteren Details vorgestellt. Zusammen mit MSI wird zudem eine Promo-Aktion sowie eine Zusammenarbeit angekündigt.

Erstmals auf der gamescom gezeigt wurde eine mögliche Sonderedition einer GeForce-RTX-Grafikkarte, welche das Design von World of Warcraft Midnight aufnehmen soll. 

Midnight ist eine Erweiterung der Gegensätze. Auf der einen Seite stehen der furchteinflößende Aufstieg von Xal'atath und die sich ausbreitende Leere im Gegensatz zu den Kräften des Lichts und ihrer Bereitschaft, alles zu tun, was nötig ist. Auf der anderen Seite drohen mit dem Angriff auf den Sonnenbrunnen Chaos und Zerstörung, während wir gleichzeitig ein Feature einführen, von dem die Spieler schon seit Jahren geträumt haben - die Behausung. Es ist diese Dualität, die die Midnight Erweiterung ausmacht: Dunkelheit und Licht, Zerstörung und Schöpfung.
- so Activision Blizzard über WoW Midnight

Das finale Design soll dies noch nicht sein und dennoch stellte man in Köln die folgende Karte aus:

MSI GeForce RTX World of Warcraft Midnight Edition
MSI GeForce RTX World of Warcraft Midnight Edition
MSI GeForce RTX World of Warcraft Midnight Edition
MSI GeForce RTX World of Warcraft Midnight Edition

Die Farben Schwarz, Weiß und Blau sollen das Thema von World of Warcraft Midnight widerspiegeln. Als Basis hat MSI eine Gaming-Trio-Variante der aktuellen GeForce-RTX-50-Serie hergenommen.

Die MSI-GeForce-RTX-Grafikkarte in der WoW-Midnight-Sonderedition soll 2026 erscheinen. Man kann daher davon ausgehen, dass diese Variante bereits auf dem Super-Refresh der GeForce-RTX-50-Serie basieren wird, denn so spät im Zyklus der Blackwell-Generation dürfte es wenig Sinn machen eine neue Karte aufzulegen.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #MSI
    #GeForce-RTX
    #NVIDIA
    #gamescom
    #WoW
    #World-of-Warcraft
    KOMMENTARE (2)
    Back to top