Bereits auf der letzten BlizzCon angekündigt, hat Activision Blizzard auf der gamescom die nächste Erweiterung für World of Warcraft namens Midnight in weiteren Details vorgestellt. Zusammen mit MSI wird zudem eine Promo-Aktion sowie eine Zusammenarbeit angekündigt.
Erstmals auf der gamescom gezeigt wurde eine mögliche Sonderedition einer GeForce-RTX-Grafikkarte, welche das Design von World of Warcraft Midnight aufnehmen soll.
Das finale Design soll dies noch nicht sein und dennoch stellte man in Köln die folgende Karte aus:
Die Farben Schwarz, Weiß und Blau sollen das Thema von World of Warcraft Midnight widerspiegeln. Als Basis hat MSI eine Gaming-Trio-Variante der aktuellen GeForce-RTX-50-Serie hergenommen.
Die MSI-GeForce-RTX-Grafikkarte in der WoW-Midnight-Sonderedition soll 2026 erscheinen. Man kann daher davon ausgehen, dass diese Variante bereits auf dem Super-Refresh der GeForce-RTX-50-Serie basieren wird, denn so spät im Zyklus der Blackwell-Generation dürfte es wenig Sinn machen eine neue Karte aufzulegen.