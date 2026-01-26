Werbung

Gerade Grafikkarten mit kleinerem Grafikchip, die gleichzeitig weniger Abwärme erzeugen, benötigen selten einen üppig bestückten Kühlkörper. Dies trifft überwiegend auf die GeForce RTX 5060 (Ti) und GeForce RTX 5070 zu. Colorful hat mit der GeForce RTX 5060 Ti und der GeForce RTX 5070 zwei (eigentlich drei) kompakte Grafikkarten ins Sortiment aufgenommen und die sind gleichzeitig durch die weiße Färbung für helle Builds optimiert. Es handelt sich um die iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V und um die iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini W OC 16GB-V, bzw. iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini W OC 8GB-V.

Alle drei Grafikkarten bieten mit 180 x 123 x 39,8 mm dieselben Abmessungen und sind daher sehr kompakt und zwei Slots hoch. Für die Kühlung ist lediglich ein Axiallüfter zur Stelle. An Grafikausgängen stehen sowohl dreimal DisplayPort 2.1b sowie einmal HDMI 2.1 bereit. Doch dort hören die Gemeinsamkeiten bereits auf, denn unter der Haube sind natürlich Unterschiede zu finden. Das RTX-5070-Modell bringt den passenden GB205-300-Chip mit, der 6.144 Shader-Einheiten beinhaltet und dem ein 12 GB großer GDDR7-Speicher mit 28 GBit/s samt 192-Bit-Anbindung zur Seite gestellt wird. Die Speicherbandbreite ist somit auf 672 GB/s gesetzt. Als Stromanschluss ist der weniger beliebte 12V-2x6-Anschluss verbaut.

In der gleichen Bauweise gibt es zwei RTX-5060-Ti-Modelle, einmal mit 16 und einmal mit lediglich 8 GB VRAM. Generell lautet die Empfehlung, stets auf das 16-GB-Modell zu setzen da 8 GB Speicher in einigen Spiele-Titeln selbst mit der Full-HD-Auflösung zu wenig sind. In beiden Fällen bietet die GB206-300-GPU mit 4.608 Shader-Einheiten ihre Dienste an. Egal ob nun 8 oder 16 GB VRAM, der Speicher ist mit 128 Bit angebunden und erreicht mit den 28-GBit/s-GDDR7-Speicherchips eine Speicherbandbreite von 448 GB/s. Bei einer TGP von 180 W reicht in diesem Fall die Anwesenheit eines 8-Pin-PCIe-Stromanschlusses aus. Doch anstatt mit PCIe 5.0 x16 ist die GeForce RTX 5060 Ti maximal PCIe 5.0 x8 angebunden.

Gegenüberstellung der Colorful-iGame-Grafikkarten

iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC iGame GeForce RTX 5060 Ti Mini W OC GPU GB205-300 GB206-300 Architektur Blackwell Blackwell SMs 48 36 FP32-ALUs 6.144 4.608 Basis-Takt 2.325 MHz 2.407 MHz Boost-Takt 2.557 MHz 2.632 MHz L1-Cache 6.144 KB 4.608 KB L2 Cache 48 MB 32 MB Speicherinterface 192 Bit 128 Bit Speicher GDDR7 (28 Gbps) GDDR7 (28 Gbps) Speicherkapazität 12 GB 8/16 GB Speicherbandbreite 672 GB/s 448 GB/s TGP 250 W 180 W Stromanschluss 1x 12V-2x6 1x 8-Pin PCIe Grafikausgänge 3x DP 2.1b, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1b, 1x HDMI 2.1 PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x8 Format Dual-Slot Dual-Slot Abmessungen 180 x 123 x 39,8 mm 180 x 123 x 39,8 mm Preis unbekannt unbekannt



Alle drei Karten sind bisher lediglich auf der Colorful-Webseite zu finden und noch nicht bei Geizhals.de gelistet. Daher kann derzeit noch nichts über die Verfügbarkeit und die Preise gesagt werden.