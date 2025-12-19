News
NEWS
NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB

NVIDIA stellt weiteres Modell mit viel Speicher vor

Mit der RTX PRO 5000 72GB Blackwell hat NVIDIA eine weitere Desktop- bzw. Workstation-Grafikkarte auf Basis der Blackwell-Architektur vorgestellt. Die Karte ergänzt die schon vorgestellten und verfügbaren Modelle der aktuellen RTX-PRO-Serie, in der es auch schon ein "RTX PRO 5000 Blackwell"-Modell gibt.

Im Unterschied zum schon erhältlichen Modell verfügt das neue über 72 anstatt 48 GB GDDR7-Speicher. Erreicht wird dies über den Einsatz von GDDR7-Chips mit jeweils 3 GB. Bisher für dieses Modell wurden Chips mit 2 GB.

Ansonsten gibt es keinerlei Unterschied. Weiterhin kommt die GB202-GPU zum Einsatz, die in dieser Ausbaustufe über 110 SMs und somit 14.080 CUDA-Kerne verfügt. Hinzu kommen 110 Raytracing- und 400 Tensor-Kerne. Das Speicherinterface ist weiterhin 512 Bit breit, allerdings taktet NVIDIA den Speicher etwas langsamer, sodass die Speicherbandbreite bei 1.344 GB/s liegt. Für die High-End-Modelle sind es 1.792 GB/s. Die TDP liegt bei 300 W.

NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB Blackwell GPU

Mit dem größeren Speicherausbau zielt NVIDIA klar auf den höheren Speicherbedarf bei KI-Anwendungen ab und bietet in der Leistungsklasse der RTX PRO 5000 eine weitere Option.

Die NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB Blackwell GPU ist ab sofort bei Partnern wie Ingram Micro, Leadtek, Unisplendour und xFusion erhältlich. Eine breitere Verfügbarkeit über globale Systemhersteller wird Anfang nächsten Jahres erwartet.

Gegenüberstellung der NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition

RTX PRO 6000 Blackwell GPU Workstation Edition RTX PRO 6000 Blackwell GPU Max-Q Workstation EditionRTX PRO 5000 72 GB Blackwell GPURTX PRO 5000 Blackwell GPURTX PRO 4500 Blackwell GPURTX PRO 4000 Blackwell GPU
GPU GB202 GB202GB202GB202GB203GB203
SMs 188 1881101108270
CUDA-Kerne 24.064 24.06414.08014.08010.4968.960
Tensor-Kerne 752 752400400328280
RT-Kerne 188 1881101108270
Speicherausbau 96 GB GDDR7 96 GB GDDR772 GB GDDR748 GB GDDR732 GB GDDR724 GB
Speicherinterface 512 Bit 512 Bit512 Bit512 Bit256 Bit192 Bit
Speicherbandbreite 1.792 GB/s 1.792 GB/s1.344 GB/s1.344 GB/s896 GB/s-
TDP 600 W 300 W300 W300 W200 W140 W
Kühlung Double-Flow-Through
 BlowerBlowerBlowerBlowerBlower
PCI-Express PCIe 5.0 PCIe 5.0PCIe 5.0PCIe 5.0PCIe 5.0PCIe 5.0
