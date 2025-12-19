Werbung

Mit der RTX PRO 5000 72GB Blackwell hat NVIDIA eine weitere Desktop- bzw. Workstation-Grafikkarte auf Basis der Blackwell-Architektur vorgestellt. Die Karte ergänzt die schon vorgestellten und verfügbaren Modelle der aktuellen RTX-PRO-Serie, in der es auch schon ein "RTX PRO 5000 Blackwell"-Modell gibt.

Im Unterschied zum schon erhältlichen Modell verfügt das neue über 72 anstatt 48 GB GDDR7-Speicher. Erreicht wird dies über den Einsatz von GDDR7-Chips mit jeweils 3 GB. Bisher für dieses Modell wurden Chips mit 2 GB.

Ansonsten gibt es keinerlei Unterschied. Weiterhin kommt die GB202-GPU zum Einsatz, die in dieser Ausbaustufe über 110 SMs und somit 14.080 CUDA-Kerne verfügt. Hinzu kommen 110 Raytracing- und 400 Tensor-Kerne. Das Speicherinterface ist weiterhin 512 Bit breit, allerdings taktet NVIDIA den Speicher etwas langsamer, sodass die Speicherbandbreite bei 1.344 GB/s liegt. Für die High-End-Modelle sind es 1.792 GB/s. Die TDP liegt bei 300 W.

Mit dem größeren Speicherausbau zielt NVIDIA klar auf den höheren Speicherbedarf bei KI-Anwendungen ab und bietet in der Leistungsklasse der RTX PRO 5000 eine weitere Option.

Die NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB Blackwell GPU ist ab sofort bei Partnern wie Ingram Micro, Leadtek, Unisplendour und xFusion erhältlich. Eine breitere Verfügbarkeit über globale Systemhersteller wird Anfang nächsten Jahres erwartet.