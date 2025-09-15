Werbung

Schon am Freitag-Abend machte die Meldung die Runde, dass die Founders-Edition-Modelle der GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 aus dem Marketplace bei NVIDIA verschwunden sind. Auch aktuell (Stand Montag-Morgen) ist dem noch so und nur die GeForce RTX 5070 plus Borderlands 4 Game Bundle ist zu finden. Gleiches Bild zeigt sich auch in den Marketplaces in den USA und Großbritannien.

Schnell wurde daher vermutet, dass NVIDIA die Founders Edition dieser beiden Modelle aus dem Programm genommen hat. In der Vergangenheit schon waren diese Modelle nur in gewissen, allerdings recht hohen, Stückzahlen verfügbar und liefen dann aus. Erst Ende August gab es eine weitere Preisanpassung.

Gegenüber WCCFtech äußerte sich NVIDIA zum Thema wie folgt:

GeForce RTX 50 series Founders Editions continue to be in production. They are limited edition products so, from time to time, go out of stock on our website and return when back in stock. - so NVIDIA

Demnach wird NVIDIA die Founders-Edition-Karten weiterhin verkaufen und diese werden auch wieder verfügbar sein. Aktuell soll es aber zu einem Engpassen gekommen sein. Dies war auch schon in der Vergangenheiten hin und wieder der Fall, allerdings führte NVIDIA die Karten dann als "nicht verfügbar". Wie komplett aus dem Marketplace herauszunehmen, war bisher kein übliches Vorgehen und sorgte daher auch für die Vermutung, die Karten konnten EOL sein.