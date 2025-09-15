Werbung
Schon am Freitag-Abend machte die Meldung die Runde, dass die Founders-Edition-Modelle der GeForce RTX 5080 und GeForce RTX 5090 aus dem Marketplace bei NVIDIA verschwunden sind. Auch aktuell (Stand Montag-Morgen) ist dem noch so und nur die GeForce RTX 5070 plus Borderlands 4 Game Bundle ist zu finden. Gleiches Bild zeigt sich auch in den Marketplaces in den USA und Großbritannien.
Schnell wurde daher vermutet, dass NVIDIA die Founders Edition dieser beiden Modelle aus dem Programm genommen hat. In der Vergangenheit schon waren diese Modelle nur in gewissen, allerdings recht hohen, Stückzahlen verfügbar und liefen dann aus. Erst Ende August gab es eine weitere Preisanpassung.
Gegenüber WCCFtech äußerte sich NVIDIA zum Thema wie folgt:
Demnach wird NVIDIA die Founders-Edition-Karten weiterhin verkaufen und diese werden auch wieder verfügbar sein. Aktuell soll es aber zu einem Engpassen gekommen sein. Dies war auch schon in der Vergangenheiten hin und wieder der Fall, allerdings führte NVIDIA die Karten dann als "nicht verfügbar". Wie komplett aus dem Marketplace herauszunehmen, war bisher kein übliches Vorgehen und sorgte daher auch für die Vermutung, die Karten konnten EOL sein.
|Startpreis
|Preis 19. März 2025
|Preis 19. August 2025
|GeForce RTX 5090 FE
|2.329 Euro
|2.229 Euro
|2.099 Euro
|-130 Euro (-5,8 %)
|GeForce RTX 5080 FE
|1.169 Euro
|1.119 Euro
|1.059 Euro
|-60 Euro (-5,4 %)
|GeForce RTX 5070 FE
|649 Euro
|619 Euro
|589 Euro
|-30 Euro (-4,8 %)