Werbung

Als hätte man nicht schon genügend Modelle der GeForce RTX 5080 im Angebot hat ASUS nun auch die ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab Core vorgestellt. Dabei handelt es sich um die günstige Variante der schon vorgestellten Dhahab-Edition, die es auch in einer GeForce-RTX-5090-Variante gibt. Bisher ist diese nur im Mittleren Osten, Saudi-Arabien und Ägypten erhältlich. Vereinzelt tauchten diese Karten mit 6,5 g Echtgold auch in Asien auf.

Auf einer Messe in China präsentierte ASUS vor wenigen Wochen ein Ausstellungsstück, dessen Kühler aus 5 kg an Feingold bestehen soll. In den Hande kommt dieses Modell natürlich nicht.

Zurück zur Dhahab-Core-Edition: Hier verzichtet ASUS auch auf die 6,5 g an Echtgoldverzierung, was sich aber nicht unbedingt beim Preis ausdrücken muss, wie wir später sehen werden.

Gegenüberstellung der Modelle der GeForce RTX 5080 von ASUS Modell Preis PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 999,99 US-Dollar PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition 1.399,99 US-Dollar TUF Gaming GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition 1.599,99 US-Dollar ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 1.749,99 US-Dollar ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 WHITE OC Edition

1.849,99 US-Dollar ROG Astral GeForce RTX 5080 Dhahab CORE OC Edition 1.899,99 US-Dollar

Aktuell bietet ASUS in den USA in seinem eigenen Webshop die Core-Edition für 1.899,99 US-Dollar an, was die Karte 50 US-Dollar teurer als die White-Edition der Astral macht. Interessanterweise verkauft ASUS die PRIME GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 derzeit im Angebot für 999 US-Dollar. Alle Preise sind hier vor Steuern angegeben.